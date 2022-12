Boxing Day, tutte le partite di Premier League oggi in tv: orario, dove vederle in tv e in streaming

Oggi lunedì 26 dicembre 2022 è il giorno del Boxing Day oltre che chiaramente ad essere (per noi) la Festa di Santo Stefano. Da anni però il connubio tra questi due eventi, per tutti gli amanti dello sport e del calcio, è un appuntamento fisso da non perdere. Anche perché quest’anno c’è da colmare il “vuoto”, si fa per dire, lasciato dai Mondiali in Qatar considerando che i campionati di tutto il mondo si sono fermati per lasciar spazio alle nazionali. Ora però è tempo di tornare in campo: e tra i primi campionati a riprendere le attività ci sarà proprio la Premier League inglese. E quale modo migliore di festeggiare la ripresa del torneo se non l’emozionante occasione del Boxing Day? Ecco allora tutte le partite in programma.

Partite Boxing Day 2022 il programma completo delle partite oggi in tv

Diamo uno sguardo allora al programma della Premier League che ci terrà compagnia in questo giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre 2022, ovvero il boxing day per l’appunto per gli inglesi. Il torneo è giunto alla 17esima giornata e anche se alcuni dei protagonisti del campionato non ci saranno (molti atleti non sono ancora rientrati dalle vacanze post mondiale) lo spettacolo di certo non mancherà. Queste tutte le partite:

Brentford – Tottenham (ore 13.30)

Crystal Palace – Fulham FC (ore 16.00)

Everton – Wolverhampton (ore 16.00)

Leicester City – Newcastle United (ore 16.00)

Southampton – Brighton (ore 16.00)

Aston Villa – Liverpool (ore 18.30)

Arsenal – West Ham United (ore 21.00)

Orario e dove vederle in tv e in streaming

Per quanto riguarda la programmazione televisiva tre match tra quelli sopra riportati saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su Now Tv e Sky Go. Si tratta di Brentford contro il Tottenham di Antonio Conte all’ora di pranzo, Aston Villa – Liverpool in programma alle ore 18.30 e la sfida serale delle 21.00 tra Arsenal e West Ham United. Ricordiamo che il programma completo di giornata sarà concluso poi domani, martedì 27 dicembre con le restanti sfide: Chelsea – Bournmouth (18.30, Sky), Manchester United – Nottingham (ore 21.00, Sky) e Leeds – Manchester City (ore 21.00, Sky).

La classifica della Premier League aggiornata

Questa la classifica attuale del campionato in attesa del boxing day e delle partire di domani:

Arsenal 37 * Manchester City 32 * Newcastle 30 Tottenham 29 Manchester United 26 * Liverpool 22 * Brighton 21 * Chelsea 21 * Fulham 19 Brentford 19 Crystal Palace 19 * Aston Villa 18 Leicester City 17 Bournemouth 16 Leeds 15 * West Ham 14 Everton 14 Nottingham Forest 13 Southampton 12 Wolverhampton 10

* Squadre con una partita in meno.

