Quali sono i film e i cartoni di Natale 2022 da vedere in tv: orario e canali

Le reti Rai e Mediaset hanno deciso di fare un regalo ai più piccoli, ma, perché no, anche ai grandi, con una programmazione speciale di film e cartoni natalizi che inizierà il 23 dicembre e durerà fino al 6 gennaio. Ecco quali sono i film e i cartoni da non perdere per il Natale 2022.

Dove e quando vedere i cartoni e i film di Natale

La rai e Mediaset hanno un ampio programma di film e cartoni natalizi, i canali interessati sono: Rai 1, Rai 2 e Rai 3. La Mediaset ha deciso di mandare in onda i film di questa programmazione speciale su Italia 1. Tutti i film inizieranno intorno alle ore 21, avrete modo di godervi la cena e poi rilassarvi con un bel film.

Film di Natale da non perdere in TV

Ci sono alcuni film di Natale che sono dei classici senza tempo e ci accompagnano da quando eravamo piccoli. Ogni anno, a Natale, è come un rituale: ritrovarsi con amici e parenti e riguardare il classico film di che ci fa sognare e immergere in un altro mondo in cui sembra essere sempre Natale. In cima alla lista non possono che esserci “Il Grinch” e “Una poltrona per due”, se non li avete mai visti, questo è l’anno buono per porre rimedio!

17 dicembre 2022

Il Grinch su Italia 1 h. 21.30

24 dicembre 2022

Una poltrona per due su Italia 1 h. 21.20

3 gennaio 2023

Sister Act -Una svitata in abito da suora su Rai 3 h. 21.10

Mercoledì 4 gennaio 2023

Sister Act 2 – Più svitata che mai su Rai 3 h. 21.10

Programmazione dei cartoni e film Disney da non perdere sulla Rai

La Rai ha pensato anche ai più piccoli e agli appassionati di cartoni e film Disney. Allora perché non cogliere l’occasione delle vacanze natalizie per rivedere i classici Disney anni ’90 in famiglia? Quest’anno, però, c’è anche un clima di nuove scoperte perché andranno in onda anche cartoni Disney usciti di recente o rivisitazioni dei classici in live-action, come “la Bella e la Bestia” e “Cenerentola”. Ecco la programmazione delle proposte Rai:

13 dicembre 2022

Herbie – Il Super Maggiolino su Rai 2 h. 21.25

26 dicembre 2022

La Bella e la Bestia (live-action) su Rai 1 h. 21.25

27 dicembre 2022

Aladdin (live-action) su Rai 1 h. 21.25

29 dicembre 2022

Frozen 2 Il segreto di Arendelle su Rai 2 h. 21.10

31 dicembre 2022

Gli Aristogatti su Rai 2 h. 21.10

2 gennaio 2023

Il Re Leone (live-action) su Rai 1 h. 21.25

5 gennaio 2023

Cenerentola (live-action) su Rai 1 h. 21.25

Film e cartoni natalizi in streaming

Oltre alla programmazione speciale dei film e cartoni natalizi in tv, rimangono le grandi piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Prime video, piene di titoli classici e nuovi a tema natale. In streaming non c’è alcuna programmazione quindi potrete guardare i film in qualsiasi momento di raccoglimento con amici e parenti.