Unghie natalizie per il 2022: quali sono quelle di tendenza e quale smalto scegliere

Il Natale sta arrivando e i preparativi sono in corso, tra pranzi, cene e addobbi. In questo clima di feste non possono mancare delle bellissime unghie a tema natalizio. Ecco per voi qualche consiglio su quale smalto scegliere e una guida di tutte le tendenze per delle unghie super alla moda per questo Natale 2022.

Quali sono i colori di tendenza

Nel clima natalizio i colori classici sono sempre un must. Rosso, oro, argento, ma anche il blu e il bianco stanno assumendo un carattere sempre più natalizio. Quest’anno anche il rosa è un colore che sta andando molto alla moda per delle unghie di tendenza, soprattutto in abbinamento al grigio metallizzato. Il primo aspetto da decidere è se preferite delle unghie semplici con un unico colore, oppure più creative, con decori e magari, perché no, una bella nail art. In ogni caso, sono d’obbligo un po’ di glitter o qualche punto luce.

La Nail-Art è un must have per Natale

Anche quest’anno i nail Artist si sono sbizzarriti creando nuovi abbinamenti di colori e soprattutto nuovi disegni per delle unghie alla moda che vi faranno fare bella figura alle cene con amici e parenti. I disegni natalizi sono i più gettonati: pupazzi di neve, fiocchi di neve, ma anche disegni realizzati direttamente con i brillantini. Per qualcosa di più semplice, anche un bell’effetto baby boomer glitterato o un classico French, magari rosso fuoco, sono delle ottime idee.

Quale smalto scegliere

Che sia con il gel o il semipermanente, per il fai da te è importante scegliere uno smalto abbastanza resistente che possa durare tutti i giorni di festa, altrimenti, se vi affidate ad un professionista, sceglierà per voi lo smalto più luminoso e che meglio si adatta alle vostre esigenze. Il gel sicuramente ha una durata maggiore ed è più lucido, ma anche un buon semipermanente è un’ottima opzione.

Quali sono gli effetti di tendenza?

Gli effetti di tendenza per delle unghie natalizie alla moda hanno una sola parola d’ordine: glitter. Potete optare per degli effetti sfumati con i brillantini, un effetto tartan in verde o in rosso, oppure un argento o oro laminato spalmato per tutta l’unghia per un effetto metallico da capogiro. Altrimenti, una novità del mondo beauty sono le unghie in 3D, a voi la scelta!