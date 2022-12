Oroscopo Paolo Fox lunedì 19 dicembre 2022: tutto quello che ci riservano le stelle per oggi

Oroscopo Paolo Fox lunedì 19 dicembre 2022. La domenica è ormai alle spalle, l’ennesima. Ma non bisogna scoraggiarsi, perché il conto alla rovescia per la festa più amata di sempre, il Natale, è partito già da un pezzo e ormai manca davvero poco. Tutte le città sono addobbate a festa: luci ovunque, vetrine sfavillanti e un caldo tepore che proviene da cucine, ristoranti, pronti a deliziarvi in ogni momento, con i prodotti tipici di ogni luogo. Ma c’è anche qualcos’altro che vi terrà compagnia in questa fantastica giornata di inizio settimana: l’oroscopo di Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: su con il morale, il vostro carisma si rivelerà fondamentale per il prossimo anno in amore. Il lavoro procede alla grande, ma avete bisogno di una meritata pausa.

Oroscopo Paolo Fox Toro: l’amore e i sentimenti sono il tarlo di questi ultimi tempi per voi, non demordete. Una svolta professionale tarda ad arrivare, abbiate pazienza e non strafate.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: l’amore è nelle vostre corde, ma avete paura di lanciarvi. I colleghi sul lavoro vi stimano e vi rispettano, fanno affidamento su di voi, non deludeteli.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: qualcosa non va con il partner, forse dovreste concedervi qualche riflessione in più. Per i professionisti indipendenti la chiusura dell’anno è sempre un problema e le vacanze a rischio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: mancate di slancio, cercate di avere più coraggio e fiducia nei vostri sentimenti. Il lavoro vi stressa, ma sapete reggere l’urto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: vi sentite sicuri e affascinanti, sfruttate il transito positivo di Venere. Giove è ancora lontano, resistete sul lavoro e non vi abbandonate alla pigrizia.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: l’amore, quello vero, ha bisogno di tempo e pazienza, per il momento c’è da attendere. La svolta lavorativa è alle porte, ma dovrete essere pronti per inizio anno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: non c’è nulla che possa fermarvi quando siete in sintonia con voi stessi, in amore, certo, ma anche sul lavoro. Cavalcate l’onda.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: in molti si stanno chiedendo come andrà questa chiusura dell’anno, per voi solo cose belle per i sentimenti. Il lavoro, un po’ meno, oggi siete stanchi, ripresa nel pomeriggio.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: la giornata inizierà bene, qualche discussione con il partner nel pomeriggio che potrete rimandare a domani. Intanto, fate bene le vostre scelte sul lavoro, fondamentali per i prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: la gelosia non vi porterà da nessuna parte, meglio restare calmi. Sul lavoro troppa competizione, non fateci caso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: cercate l’amore, e trovate solamente avventure, ma ognuna di queste vi sta solamente preparando per il futuro. Il lavoro subirà un’impennata positiva nelle prossime settimane.