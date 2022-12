Quali sono i migliori panettoni d’autore da regalare a Natale 2022? I prezzi

Uno dei dolci simbolo del Natale è sicuramente il panettone. Nato a Milano, nel corso del tempo il panettone si è diffuso sulle tavole di tutti gli italiani diventando un dolce irrinunciabile delle feste. Ottimo da gustare in compagnia di parenti o amici oppure da regalare, scopriamo insieme quali sono i migliori panettoni d’autore di Natale. Realizzati da grandi maestri pasticceri e spesso confezionati in ricercate custodie, ecco una selezione dei migliori dolci.

I migliori panettoni d’autore

In cima all’elenco dei migliori panettoni d’autore non poteva certo mancare quello realizzato dalla storica pasticceria milanese Marchesi 1824! Anche quest’anno sono diverse le varietà dolciaria tra le quali è possibile scegliere: panettone classico, ai marroni canditi, al cioccolato, al marron glacé. Insomma, c’è solamente l’imbarazzo della scelta! Troviamo poi il panettone speciale di Gucci Osteria 2022. In edizione limitata, questo goloso dolce è arricchito da cioccolato fondente e caffè.

Andiamo adesso al panettone realizzato da Andrea Tortora con la farina Sua Altezza Molino Pasini. Il dolce è confezionato in un’elegante latta al cui interno c’è un pendaglio da appendere al proprio albero di natale. Un’altra eccellenza è rappresentata dalla pasticceria siciliana di Fiasconaro che torna ad intrecciarsi con lo stile di Dolce & Gabbana proponendo due nuove, golosissime idee: il panettone al cioccolato e quello al pistacchio di Sicilia.

Andiamo adesso alla pasticceria meneghina Sant Ambroues che propone 4 varianti una più golosa dell’altra: la variante classica, al cioccolato, al latte con albicocche semi candite e ai marron glacé. Proseguiamo il nostro viaggio culinario con la proposta dello chef Andrea Berton il cui panettone tradizionale da un chilo è preparato secondo la tradizionale ricetta milanese. Da ultimo ma non certamente per importanza troviamo il panettone classico di Niko Romito, dolce nato dalla selezione delle migliori materie prime. Le possibilità offerte dal mercato sono davvero numerose, così che ognuno possa scegliere tra i migliori panettoni d’autore quello che più si adatta alle proprie esigenze.