Come fare il panettone di Natale in casa: la ricetta semplice e veloce

Uno dei dolci simbolo del Natale è senza dubbio il panettone. Nonostante l’eterna diatriba tra la specialità meneghina e il pandoro, questo dolce non può certamente mancare sulle tavole delle festività. In commercio ce ne sono davvero di diverse quanto infinite qualità: classico, glassato, con uvetta e canditi, senza uvetta e canditi, insomma ce n’è davvero, letteralmente, per tutti i gusti e per tutti i palati. Se quest’anno volete stupire i vostri commensali quale modo migliore se non attraverso un panettone fatto in casa da voi? Ecco di seguito una ricetta semplice e veloce che potete seguire lasciando tutti a bocca aperta.

La ricetta per preparare il panettone in casa

Cominciamo col dire che per realizzare un panettone fatto in casa, direttamente con le vostre mani, occorrono almeno due giorni di preparazione: uno per organizzare gli ingredienti e l’altro per la realizzazione delle biga e dei tre impasti. Per preparare un panettone fatto in casa a regola d’arte occorre prestare molta attenzione agli ingredienti utilizzati. In primis, la farina: è necessaria una farina di grande forza ed ottima qualità in quanto il 70% della trama del panettone deriva dalla scelta della farina giusta. Passiamo poi al lievito, la ricetta del panettone tradizionale prevede l’uso del lievito madre ma con 6 grammi di lievito fresco suddivisi in vari step e una biga riuscirete ad ottenere un risultato ottimale.

Prima di inserire il lievito nell’impasto abbiate cura di dividerlo nelle grammature corrette, lasciate poi a temperatura ambiente solo quello che vi serve e usatelo dopo 20 minuti. Anche il burro deve essere di ottima qualità, meglio se chiarificato. Dodici ore prima di iniziare la preparazione del panettone lasciate il burro a temperatura ambiente così che trascorso quel periodo di tempo possa raggiungere la consistenza desiderata, né liquido e né mezzo morbido o tanto meno scaldato ‘al volo’ al microonde.

Ingredienti

La quantità di ingredienti che riportiamo di seguito permette di preparare due panettoni, uno da 1 kg e l’latro da 500 grammi oppure due panettoni da 750 grammi o ancora, tre panettoni da 500 grammi.

Per l’impasto (ingredienti totali):

685 g di farina forte

95 g di acqua

6 g di lievito di birra fresco

180 g di zucchero semolato

70 g di tuorli

270 g di uova intere

150 g di burro + 30 gr per la finitura

11 g di sale

250 g di uvetta sultanina + 250 gr di acqua

100 gr di arancia candita

50 gr di cedro candito

Per il Mix aromatico: