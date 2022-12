Panettono Maximo 2022 a Roma: ecco chi sono i vincitori

Ieri, domenica 4 dicembre, si è svolta la IV edizione di Panettone Maximo che ha incoronato il miglior panettone tradizionale e il miglior panettone al cioccolato. Ad aver conquistato il podio sono stati: Spinga d’Oro per il panettone tradizionale e la Pasticceria delle Rose per quello al cioccolato. Un compito non facile per la giuria della manifestazione che si è tenuta nello spazio eventi de ‘La Serra’ al palazzo delle esposizioni, composta da pasticceri e critici gastronomici. Una difficoltà quella degli esperti nel dover scegliere tra le produzioni di 24 maestri pasticceri che hanno preso parte all’evento con i loro prodotti artigianali.

Sono stati anche altri i premi assegnati

Nel corso della kermesse la giuria ha anche assegnato il premio della stampa estera, andato ancora una volta a Spiga d’Oro di Roma, il premio per il miglior packaging assegnato a Bonfi e il premio per la migliore comunicazione digitale che si è aggiudicato la Pasticceria D’Antonio di Roma.

Un vero e proprio festival del gusto al quale hanno partecipato, non solo le pasticcerie in gara, ma anche l’assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato. Un’iniziativa che ha riscosso grande successo, al termine della quale l’ideatore dell’iniziativa Fabio Carnevali ha dichiarato: “Sono felice del grande riscontro di questa quarta edizione che si è confermata un appuntamento di successo per gli amanti del panettone, romani e non. Il pubblico ha apprezzato i banchi d’assaggio, seguito con grande interesse gli show cooking d’eccellenza e con partecipazione le premiazioni dei vincitori. Da questo successo ripartiremo per la prossima edizione che vogliamo portarla fuori dai confini del Lazio, per coinvolgere le migliori pasticcerie d’Italia”.