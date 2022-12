I panettoni dello chef Antonino Cannavacciuolo arrivano a Roma: ecco dove e quanto costano

I panettoni dello chef stellato Antonino Canavacciuolo arrivano a Roma! Di recente, Canavacciuolo ha inaugurato un pop-up store temporaneo alla Stazione Termini dov’è possibile acquistare diverse varietà di panettone. Il Natale sta per arrivare e quale dolce se non il panettone ne rappresenta meglio l’assenza?

Sbarcano a Roma i panettoni di Canavacciuolo

Come anticipato, saranno diverse le varietà di panettone che i clienti potranno gustare all’interno del pop up store da pochi giorni aperto alla stazione Termini. Un goloso, imperdibile appuntamento per tutti coloro che amano i dolci e perché no, anche per coloro che desiderano regalare questa leccornia per Natale lasciando i propri cari con l’acquolina in bocca. La dolce conferma arriva dallo stesso Canavacciuolo che sui social scrive: ‘I clienti potranno acquistare il panettone classico, al Limoncello, al gianduia, al pistacchio e quello pere e cioccolato, na delizia a cui non si può resistere. Natale si sta avvicinando Uagliù e quest’anno vi abbiamo preparato una sorpresa! Dopo una produzione tutta artigianale nel mio laboratorio in Piemonte, i miei panettoni si sono messi in viaggio e sono arrivati alla stazione di Roma Termini e Napoli Centrale’.

I prezzi

Ma quali sono i prezzi per gustare queste prelibatezze? Il panettone classico dello chef stellato Antonino Canavacciuolo è stato confezionato presso il proprio laboratorio artigianale e al suo interno ci sono sapori come la scorza d’arancia, la pasta di limone candito, la pasta di mandarino e il miele di millefiori; il costo è di 39 euro. Invece, il panettone al Gianduia ha un impasto di gianduia al latte senza canditi e costa 48 euro. Il Panettone al Limoncello è invece venduto a 49 euro mentre quello Pere e Cioccolato a 44 euro. Veniamo infine al Panettone Limited Edition Cioccolato e Caffè che viene venduto all’interno di un elegante cofanetto al prezzo di 61 euro. Questa golosità è composta da un impasto di pepite di cioccolato al latte e cioccolato fondente e con una glassa al cioccolato bianco e caffè.