Panettone Maximo, il Festival a Roma: ecco quando, gli orari e costo dei biglietti

Parliamo del vero protagonista incontrastato della tavola natalizia, senza il quale nessun pasto avrebbe senso in questo periodo. Considerato, inoltre, anche il prodotto di punta della grande pasticceria italiana: il panettone, che tutto il mondo ci invidia. E proprio questo fantastico dessert diventa la nuova frontiera di sperimentazione dei nostri abili pasticceri, oggetto del desiderio di tanti golosi, magnifica ossessione di cuochi, chef e panificatori. Per celebrare al meglio questo straordinario prodotto artigianale che racchiude in sé tutto il calore, la ricchezza e la bontà delle Feste Natalizie, domenica 4 dicembre – dalle 11:30 alle 19:30 – presso lo spazio eventi La Serra del Palazzo delle Esposizioni si terrà Panettone Maximo 2022, la quarta edizione del Festival del Panettone di Roma e del Lazio, organizzato da RistorAgency con il patrocinio dell’assessorato ai grandi eventi del Comune di Roma, dell’Arsial – Regione Lazio e il supporto di Azienda Agrimontana, Molino Dallagiovanna e Circuito Made in Italy.

Panettone Maximo, il Festival a Roma: le novità in programma

Tante saranno le attività in programma per questa quarta edizione della kermesse – presentata da Sara De Bellis, direttrice del magazine online MangiaeBevi – che coinvolgerà adulti e bambini alla scoperta delle migliori produzioni artigianali di Roma in materia di grandi lievitati delle Feste. Un incantevole Christmas Market di alto rango che comprenderà, oltre ai banchi di degustazione dei panettoni, show cooking di grandi pastrychef della ristorazione e un contest mozzafiato che vedrà in gara le migliori pasticcerie della Capitale e del Lazio le quali, oltre ad essere valutate da una giuria di pasticceri di calibro mondiale, giornalisti ed esperti di pasticceria, potranno essere votate anche dal pubblico presente per l’assegnazione di un Premio Speciale.

Il contest e la competizione per il miglio panettone di Roma

Sono ventiquattro le pasticcerie presenti all’evento e in gara nella competizione che decreterà il “Miglior Panettone di Roma”, in due differenti categorie principali: panettone tradizionale e panettone al cioccolato.

Alla giuria, composta dai più autorevoli esperti del settore, verranno sottoposti dei panettoni rigorosamente senza etichetta o segni di riconoscimento, per ciascuna pasticceria concorrente. Al termine degli assaggi, sarà proclamato il panettone vincitore.

Saranno assegnati anche quattro premi speciali: miglior packaging, miglior comunicazione, premio del pubblico e premio della stampa estera.