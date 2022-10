Mostra di Pierpaolo Pasolini a Roma: ecco dove, orari e prezzi dei biglietti

Al Palazzo delle Esposizioni di Roma oggi, mercoledì 19 ottobre, è un giorno speciale per gli amanti del grande poeta-vate: si inaugura, infatti, la mostra su Pier Paolo Pasolini, Tutto è Santo, visitabile fino al 26 febbraio 2023. L’ennesima celebrazione del centenario dalla sua nascita, a marzo del 2022, un tema inconsumabile, suggestivo, per continuare ad approfondire l’uomo che ha letteralemente dato il suo ”corpo poetico” per la causa intellettuale dei nostri tempi.

Il ”corpo” del Poeta: Pasolini al Palazzo delle Esposizioni di Roma

Il corpo, dunque, è al centro dell’esposizione, ”corpo politico” e ”corpo veggente”, un’esperienza in cui visitatori e le visitatrici possono scoprire tramite media, opere originali, inedite e documenti di archivio il tema della corporeità costantemente intrecciato con discipline estetiche eterogenee che hanno l’unico scopo di pungolare e sollecitare riflessioni sulla produzione pasoliniana e, soprattutto, sull’influenza culturale che ha esercitato sino ad ora. Il prezzo del biglietto per poter visitare la mostra è a partire da 10 euro.

Le modalità d’ingresso e i biglietti

Come da tradizione, sarà possibile scegliere con quale titolo accedere al Palazzo delle Esposizioni di Roma: se si è interessati alla sola esposizione su Pasolini o sull’intero inventario di opere in mostra nella sede. Alcune specifiche necessarie: prima del 27 novembre, il biglietto intero per la mostra di Pasolini costa 10 euro, mentre per quanto riguarda il prezzo del biglietto ridotto – e cioè valido per i giovani dai 19 ai 26 anni e gli over 65, gli insegnanti e le forze dell’ordine – il prezzo sarà di di 8 euro. Ma non è tutto sulle agevolazioni, perché sarà valutata all’ingresso anche un’ulteriore riduzione per i biglietti riservati ai ragazzi dai 7 ai 18 anni e per i singoli biglietti del pacchetto famiglia.

Gruppi, famiglie e studenti

A partire, invece, da 29 novembre i prezzi aumentano leggermente: il biglietto intero senza agevolazioni costerà 12,50 euro, il biglietto ridotto passerà a 10 euro e quello per i giovani sarà acquistabile per 6 euro (fino ai 6 anni di età rimarrà gratuito). Infine, bene tenere a mente che dal martedì al venerdì anche il biglietto per i gruppi aumenta – 10 euro – mentre quello per le scuole 4 euro a persona/studente. Sabato, domenica e festivi il gruppo pagherà 12.50 euro.

La mostra e gli oggetti testimoni del Vate

Ma, informazioni mondane a parte, il biglietto permetterà di visionare elementi inediti della produzione di Pasolini con materiali originali e tutti da scoprire. In totale sono 700 i ”pezzi” esposti fra foto vintage, giornali d’epoca, riviste con le prime interviste, articoli originali, prime edizioni di libri, dattiloscritti, interventi, filmati, dischi e molto altro. Per chi è appassionato delle produzioni cinematografiche, poi, ci saranno oltre 250 costumi e abiti di scena. Ogni oggetto-testimonianza è inserito in un percorso espositivo che vuole ricostruire un ritratto ”corpore” del grande intellettuale italiano, quel corpo che, ancora oggi, è disseminato di elementi che possono celare una svolta palingenetica per la nostra società ormai da tempo addentratasi in quella fatale ed irreversibile ”mutazione antropologica”.

Foto in copertina dall’account ufficiale Instagram del Palazzo delle Esposizioni di Roma