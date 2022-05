Il XIV Municipio celebra Pasolini: “Poesia e/è profezia – Alì dagli occhi azzurri”

Continuano le iniziative della Commissione Cultura del Municipio XIV di Roma Capitale nell’ambito del ricco cartellone dedicato al Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.

Terzo appuntamento venerdì 20 maggio 2022 alle ore 17,30 presso la Sala Basaglia Pad. 26 del Santa Maria della Pietà con la lettura critica di Alì dagli occhi azzurri.

Il critico cinematografico Italo Spada, avvalendosi anche di immagini, si soffermerà sul tema “POESIA e/è PROFEZIA”, evidenziando la lungimiranza di uno straordinario artista sul problema della migrazione e sugli avvenimenti dei giorni nostri.

Gli incontri

“Proseguono così gli incontri organizzati dal Municipio XIV per valorizzare a tutto tondo la figura di PPP: regista, sceneggiatore, scrittore, attore, drammaturgo, ma anche calciatore come vedremo a giugno” afferma il Presidente della Commissione Cultura Pino Acquafredda che prosegue “In questa occasione verrà sviluppata la figura di Pasolini poeta e di come le sue opere, ad un secolo dalla nascita, sono ancora così attuali”.

Che rapporto c’è tra la poesia e la profezia? Risponde Italo Spada “Il punto d’incontro va cercato nella metafora (trasferimento). Il poeta, come il profeta, crea, produce e vede oltre, trasferisce; in tal senso sia l’uno che l’altro “parlano a nome di”. Pertanto se è vero che un poeta è anche profeta, un profeta è anche poeta. E Pasolini è stato poeta e profeta”.

Il programma allestito dal Municipio XIV proseguirà il 28 maggio con la “Poesia non lineare sul Parco lineare”, evento itinerante dal Giardino Massimo Urbani a Monte Ciocci, a cura di Tiziana Colusso, Formafluens Magazine, Fuis e Associazione Amici di Monte Mario. L’8 giugno si torna al Santa Maria della Pietà con Francesco Crispino e Dario Pontuale per “Stupenda e misera Città–Sulle tracce di Pasolini” e nello stesso mese si svolgerà una partita di calcio solidale in un campo sportivo da riqualificare, ricordando Pasolini calciatore. A luglio proiezioni e dibattiti sul cinema pasoliniano in…Via Pier Paolo Pasolini. In cantiere altre iniziative che arricchiranno il programma nei mesi successivi.