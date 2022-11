Quale panettone comprare al supermercato? La classifica

Con l’arrivo del Natale, tutti desiderano avere a casa dolci tipici ed è immancabile il Panettone. È forse il dolce che meglio rappresenta l’appuntamento con le festività natalizie. Nasce, però, la domanda, su quale sia il Panettone più buono da comprare. Sono tanti quelli esposti nei supermercati, così tanti da mettere in difficoltà i compratori. Per risolvere questo dilemma Altroconsumo ha stabilito quali sono i migliori sul mercato, esaminando 12 marche diverse di panettoni: Balocco, Bauli, Conad, Coop, Galup, Giovanni Cova & C., Loison, Maina, Motta, Paluani, Tre Marie e Vergani.

Qual è la classifica dei panettoni più buoni

Sono stati diversi i criteri in base ai quali sono stati esaminati i Panettoni: valutazione visiva, olfattiva, al tatto, ma anche gli ingredienti contenuti. Tutti elementi di rilievo per esprimere una valutazione obiettiva. Grazie a questa analisi l’associazione ha stilato una classifica. Al primo posto con 71 punti ci sono Vergani e Maina, al secondo il panettone della Coop, al terzo Bauli, Galup, Motta, Tre Marie, Giovanni Cova &C, Loison, Conad, Balocco, Paluani.