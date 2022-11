Mercatini di Natale 2022 in Italia: quelli da visitare, da Bolzano a Salerno

Sono tante le città italiane che si preparano all’appuntamento con il Natale. Da metà novembre iniziano gli addobbi: luminarie, alberi di Natale e immancabilmente anche i mercatini. Molti sono raggiungibili facilmente anche in treno. Un’occasione da non perdere per chiunque voglia entrare nell’atmosfera natalizia, gustare pietanze tipiche e comprare regalini di Natale da mettere sotto l’Albero.

Viaggio attraverso i mercatini di Natale

Il Trentino Alto Adige è uno dei luoghi più caratteristici per il Natale e in particolare Vipiteno, vicino al confine austriaco è una delle località più suggestive e facilmente raggiungibili. Sin dal 24 novembre e fino al 6 gennaio è possibile passeggiare tra gli stand esclusivi nei quali vengono esposti prodotti artigianali e gustare dolci tipici natalizi.

Anche Bolzano offre un fantastico spettacolo con i suoi caratteristici mercatini allestiti dal 24 novembre al 6 gennaio. Tanti gli eventi in programma nei giorni di festa e non solo, anche esibizioni di cori e gruppi di fiati e una rassegna culturale: “Un Natale di libri”.

Merano è rinomata non solo per la sua splendida fiera natalizia, ma anche per la tradizionale ricetta dello strudel. Da ieri, 25 novembre, sono stati allestiti gli stand del mercatino ed è possibile anche seguire un itinerario nel verde urbano con audioguida.

A Bressanone in piazza del Duomo dal 25 novembre sono stati allestiti stand dedicati all’artigianato locale. Un appuntamento storico per la città che risale ormai a 30 anni fa. Il mercatino sarà aperto fino al 6 gennaio.

Come dimenticare, in questa rassegna dei mercatini, quello di Milano tipici di Sant’Ambrogio, patrono della città. Una fiera che viene come di consueto allestita in piazza Duomo, oltre al Green Christmas della Fonderia Napoleonica Eugenia che si terrà il 17 e il 18 dicembre.

Anche Torino offre ai suoi visitatori “Luci d’artista” che rappresenta una mostra d’arte contemporanea per le strade e le piazze della città che viene costituita da ben 26 opere luminose che contribuiscono a creare una suggestiva area natalizia al centro e nelle circoscrizioni.

Bologna dal 24 novembre al 24 dicembre ospita in piazza Minghetti il “Villaggio di Natale francese” nel quale verranno proposti piatti tipici di oltralpe con croissant, baguette, formaggi, vini, biscotti.

Arezzo, in Toscana, si traveste da Città di Natale per tutto il periodo delle feste natalizie. Di venta una specie di villaggio tirolese con installazioni luminose. Uno scenario che vuole rievocare le atmosfere dei paesi austriaci.

Roma è ricca di iniziative. Tra le tante, dopo due anni torna in piazza Navona il mercatino di Natale, dove si trovano tanti dolcetti e anche prodotti artigianali. Nell’ex deposito Atac, invece, in piazza Ragusa nei primi tre weekend di dicembre è previsto “Giftland – la città dei regali” e anche il parco giochi Cinecittà World che verrà allestito per ospitare tante iniziative di Natale.

Gaeta, in provincia di Latina, ha conquistato un posto di riguardo grazie alle sue “Favole di luce”, luminarie artistiche allestite nelle strade principali della cittadina marittima. Un appuntamento diventato tradizione per la città pontina che propone anche passeggiate storiche e esibizioni.

Il mercato di San Gregorio Armeno con botteghe tipiche dei maestri artigiani presepiali è una tappa davvero da non perdere. La capacità dei napoletani di comunicare anche attraverso le loro originali creazioni che spesso mettono in relazione il mondo attuale con quello della tradizione, facendo ironia a provocando ilarità.

Pietrarsa ospita il museo nazionale ferroviario e, per l’occasione di trasforma in un singolare villaggio di Babbo Natale nel quale i bimbi potranno andare ad incontrarlo dal 3 all’8 dicembre. Sono previsti concerti, cabaret, rappresentazioni teatrali.

A chiudere un quadro ricco di eventi in tutta la Penisola c’è poi Salerno con le Luci d’Artista. Verrà inaugurato la prima settimana di dicembre e andrà avanti fino a metà gennaio. Si tratta di uno spettacolo singolare nel quale le luminarie si ispirano a temi di fiabe. Tanti anche i concerti, le esibizioni di bande musicali e le visite guidate.