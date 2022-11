Mercatini di Natale 2022, quali sono i più belli in Italia e in Europa: la classifica

Ormai il conto alla rovescia per Natale è iniziato da giorni. L’aria delle feste si respira ovunque. Uno de segnali più evidenti che si è in prossimità dell’appuntamento con le festività natalizie sono i numerosi mercatini di Natale. Bancarelle sulle quali è possibile trovare prodotti di artigianato locale e prodotti tipici situato in ogni cittadina. Ci sono mercatini che sono entrati a far parte della tradizione, non solo italiani, ma europei. Sono talmente tanti che è stata realizzata una guida, ma andiamo a vederne alcuni.

Mercatino di Merano

A Merano nel Trentino Alto Adige il mercatino di Natale è una tradizione tra le più antiche. Aperto dal penultimo fine settimana di novembre con una festa di inaugurazione è reso speciale dall’impegno che viene speso da tutti i cittadini per la realizzazione dell’evento. Altrettanto suggestivi i mercatini di Natale di Firenze dove gli stand verranno allestiti a Piazza Santa Croce, ma la città è anche nota per avere una delle piste di pattinaggio più grande d’Europa.

Mercatino di Greccio

Nota per essere stata la prima città ad assistere alla prima rievocazione della Natalità, Greccio, dal 26 novembre dà il via ai festeggiamenti in giro per le strade. Un centro noto anche per le bellezze artigianali dei presepi. Anche Bolzano allestisce un mercatino di Natale tra i più noti. Inaugurato l’ultima settimana di novembre con dolci natalizi locali che vengono offerti ai visitatori.

San Gregorio Armeno

Storico e rinomato il mercatino di San Gregorio Armeno, una realtà napoletana attiva tutto l’anno. Ma a Napoli sono anche altri i mercatini che vengono organizzati e tra gli altri quello nelle vie delle Fiere di Natale. L’atmosfera natalizie riempie le strade della città grazie a stand con prodotti artigianali locali e gustosi prodotti tipici della tradizione napoletana.

Mercatini in Ungheria, Austria e Francia

Tra i più famosi mercatini di Natale c’è quello di Budapest in Ungheria, lo storico mercatino in piazza Vorosmarty che quest’anno ha già ottenuto il titolo di miglior mercatino d’Europa 2022. Anche Vienna è considerata una delle capitali dei mercatini di Natale e quello principale viene considerato il Christkindlmarkt in Rathausplatz nel quale vengono allestite 150 bancarelle. Anche la Francia ha un mercatino storico ed è quello di Christkindelsmärik, che dal 25 novembre si svolge in place Broglie, tra i platani e il teatro dell’Opera. A Praga prendono vita gli stand nella piazza della Città Vecchia tra la chiesa di san Nicola e il Municipio. In Estonia, a Tallin è dove è nata la tradizione dell’Albero di Natale nel 1441.