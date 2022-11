Presepi di Natale 2022 fai da te e originali: le idee

Si sa, il periodo natalizio è uno dei più emozionanti e suggestivi dell’anno ed è accompagnato da un’intramontabile serie di tradizioni: dal cenone in famiglia fino alla realizzazione di albero e presepio. Oggi, in questo articolo, vogliamo parlarvi proprio del presepio. Avete mai provato a costruirlo direttamente con le vostre mani? Di seguito vi spiegheremo come fare per realizzare una natività fai da te!

Natale, come realizzare un presepe fai da te?

Il presepio e l’albero di natale, solitamente, vengono realizzati la prima settimana di dicembre e in particolare, il giorno dell’Immacolata, ovvero l’8 dicembre per poi smontarli dopo l’Epifania ovvero dopo il 6 gennaio. Per creare un presepio interamente fatto a meno è necessario giocare di anticipo. Il consiglio è quello di iniziare dopo Pasqua; se invece si opta per l’uso di materiali già acquistati basterà iniziare a metà del mese di novembre. In ogni caso, prima di iniziare i lavori, sarà comunque necessario verificare di avere tutti i materiali necessari per la costruzione della natività.

I materiali

Ecco la lista dei materiali per poter costruire il proprio presepio interamente fatto in casa: scotch, carta e penna, vecchi giornali, una base o sagoma di legno, filo di ferro, forbici, colla a caldo, luci, muschio naturale o sintetico, casette, personaggi, capanne, carta stellata, carta per le montagne, foglio di carta stagnola, cotone idrofilo, neve finta ed acqua.

La costruzione

Il primo step per costruire un presepio interamente artigianale è partire dalla base, ovvero la struttura dove poggerà la natività. In secondo luogo è fondamentale decidere dove collocare il presepio. Dopo aver deciso bene la dimensione della base, saranno queste che determineranno quanti personaggi sarà possibile collocare nella natività, cerca di capire quante scene vuoi rappresentare e fai mente locale dei personaggi in tuo possesso così da rendere il tutto il più completo possibile. Dopodiché il consiglio è quello di partire dall’iconica capanna che, rispetto alle altre scene, avrà un ruolo di primaria importanza. Terminata la capanna sarà la volta di aggiungere tutte le altre scene corredandole, mano mano dei dettagli. Il lavoro richiederà un po’ di tempo ma potrebbe essere il passatempo ideale anche in compagnia dei bambini!