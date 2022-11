Panettone Maximo a Roma domenica 4 dicembre 2022: a sfidarsi 5 pasticcerie della provincia di Latina, ecco quali

Il panettone non è solo il simbolo del Natale, ma è anche considerato il prodotto di punta della pasticceria italiana. Si tratta di un prodotto conosciuto in tutto in mondo, ma rappresenta un dolce esclusivo italiano, In occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie torna il festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio: “Panettone Maximo”. Un appuntamento alla sua quarta edizione che si terrà domenica 4 dicembre, a partire dalle 11.30, nello spazio eventi “La Serra” del Palazzo delle Esposizioni. Un evento organizzato da RistorAgency con il patrocinio dell’assessorato ai grandi eventi del Comune di Roma, dell’Arsial – Regione Lazio e il supporto di Azienda Agrimontana, Molino Dallagiovanna e Circuito Made in Italy.

Tanti i pasticceri italiani che si contenderanno il titolo

Saranno tanti i pasticceri che prenderanno parte a questa edizione che si annuncia ricca di eventi. Non ci sarà solo il ‘re’ della kermesse: il panettone, ma anche show cooking di grandi pastrychef della ristorazione e un contest mozzafiato che vedrà in gara le migliori pasticcerie della Capitale e del Lazio le quali, oltre ad essere valutate da una giuria di pasticceri di calibro mondiale, giornalisti ed esperti di pasticceria, potranno essere votate anche dal pubblico presente per l’assegnazione di un Premio Speciale

A contendersi il titolo di miglior panettone del Lazio ci saranno ben 24 pasticcerie. Si sfideranno in due competizioni: panettone tradizionale e panettone al cioccolato. In entrambi i casi i giudici saranno chiamati ad assaggiare panettoni senza alcuna etichetta e, al termine delle degustazioni decreteranno qual è il panettone vincitore. In verità le giurie saranno due: una di giornalisti gastronomici, una di maestri pasticceri tra i quali figurano ben quattro campioni del mondo di pasticceria, Lorenzo Puca (2021) e il trio composto da Fabrizio Donatone, Francesco Boccia ed Emmanuele Forcone (2015), i pasticceri Gianluca Fusto, Attilio Servi e Angelo Di Masso, i pastrychef della ristorazione Fabrizio Fiorani (miglior pastry chef d’Asia 2019), Dario Nuti e Marion Lichtle e il cioccolatiere Valerio Esposito. Nella giuria dei giornalisti figurano invece (in rigoroso ordine alfabetico): Marina Betto, Annalisa Cavaleri, Andrea Cuomo, Luigi Cremona, Nerina Di Nunzio, Marco Lombardi, Valeria Maffei, Pamela Panebianco, Vincenzo Pagano.

Chi sono i pasticceri in gara

Tra i pasticceri in gara ci saranno: da Roma Caffè Delizie di Sicilia, Con.Tro Contemporary Bistrot, Cristalli di Zucchero, Le dolcezze di Giano, Max Pasticceria, Panificio Nazzareno, Pasticceria D’Antoni, Pasticceria delle Rose, Spiga d’oro bakery e Vizio. Dalla provincia di Roma Arte del dolce (Velletri), Arte e cioccolato (Campagnano), Bonfì (Santa Severa), Pasticceria Panzini (Subiaco), Pasticceria Patrizi (Fiumicino), Zest (Ardea). Dalle altre province Belsito (Serrone, FR), Cakao (Cisterna, LT), Casa del dolce (San Felice Circeo, LT), Cocco Sweet Lab (Rieti), Luna Pasticceria (Rieti), Maciste Pasticceria (Cori, LT), SolodaManduca (Aprilia, LT), Un Sacco Goloso (Pontinia, LT).