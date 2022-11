Qual è il pandoro più buono da comprare al supermercato? La classifica completa

Manca circa un mese a Natale ma tra gli scaffali dei supermercati troviamo già le leccornie che ci faranno compagnia durante i pranzi e le cene delle festività. Immancabili il panettone e il pandoro, due dolci che rappresentano l’essenza del Natale e regalano gioia e armonia ai commensali. Da sempre, tuttavia, è accesa la disputa sulle preferenze verso l’uno o l’altro: meglio il panettone o il pandoro? Ad aiutare i consumatori su quale prodotto scegliere ci pensa Altroconsumo, ecco quali sono per i migliori pandori secondo l’associazione.

Quale panettone comprare al supermercato? La classifica

Quali sono i migliori pandori da comperare al supermercato?

Per determinare quali sono i migliori pandori da comperare al supermercato sono stati presi in considerazione alcuni parametri quali ad esempio la qualità degli ingredienti e le informazioni presenti sull’etichetta. Tra i brand in prima posizione suggeriti da Altroconsumo troviamo le “Tre Marie” che su una scala da 1 a 100 ha raccolto 73 punti e il cui costo medio per confezione e il cui prezzo medio per confezione da un kilogrammo e di 11.70 euro. Al secondo posto troviamo “Le Grazie” con il miglior rapporto qualità prezzo da 3.79 euro al chilo. Al terzo posto invece il pandoro “Maina” che ottiene 70 punti ed è venduto a 6.15 euro al chilo. Al quarto posto troviamo il pandoro Melegatti con 68 punti, a seguire il Motta con 66 punti e subito dopo il Bauli con 65 punti e poi, ancora, il Perbellini con 64 punti; a seguire il Paluani, il Borsari pandoro classico e infine il Balocco pandoro.

I parametri

Come anticipato, per stilare la classifica di quali sono i migliori pandori da comperare al supermercato sono stati presi in considerazione alcuni parametri quali: la lista degli ingredienti, la loro qualità e il rapporto qualità prezzo. Su quest’ultimo aspetto va detto che i lievitati natalizi artigianali hanno un costo che può superare anche i 30 euro con picchi che possono oscillare dai 60 ai 70 euro se firmati da maestri pasticceri.