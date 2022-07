Antonio Conte sul volo Ryanair, il video diventa virale: ‘Spurs terribili, è una follia’ (VIDEO)

Vi sentite “poveri” perché siete sempre alla caccia di buone occasioni e cercate di risparmiare? Siete in imbarazzo quando cercate le offerte migliori? Beh, sappiate che lo fanno anche i vip, quelli che guadagnano cifre a sette zeri.

Sorpresa in volo

Come Antonio Conte, ex CT della Nazionale Italiana e ora allenatore del Tottenham. Di certo, dopo la sua sfolgorante carriera come calciatore e il suo attuale lavoro, Conte non ha bisogno di guardare al centesimo. Eppure, per tornare in Inghilterra dopo essere stato per qualche giorno in Italia, il Mister ha preso un volo low cost. Per l’esattezza uno della tanto bistrattata compagnia Ryanair.

Il commento del passeggero

Occhiali da sole e magliettina bianca, l’ex CT dell’Inter ha tentato di passare per un passeggero qualunque, ma non l’ha scampata all’occhio attento degli altri viaggiatori.

E un passeggero, stupito, vedendolo dietro di lui non ha potuto fare a meno di riprenderlo con il suo cellulare. Ovviamente ha poi postato il video, con un commento sarcastico. “Sapevo che gli Spurs (riferito ai tifosi del Tottenham, ndr) erano dei veri bastardi, ma convincere Conte a far volare Ryanair è una follia”, ha scritto.

Il volo è costato solo 12 sterline. Una cifra davvero irrisoria rispetto a quanto siamo abituati a leggere sui tabloid rispetto ai costi delle vacanze da sogno – e costosissime – fatte da calciatori e allenatori. Ma siamo in tempi di crisi, si sa. E forse Conte, nonostante l’ingaggio da circa 17 milioni di euro all’anno, euro più, euro meno, ha pensato bene di risparmiare qualcosa…