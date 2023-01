Supercoppa Italiana Milan Inter: orario, formazioni, ultime news, dove vederla in tv e in streaming

La Supercoppa è sempre un evento di tutto rispetto nel mondo del calcio, se poi di mezzo c’è anche un mezzo derby, allora le cose si complicano. Da una parte il Milan (Stefano Pioli), vincitore dello scudetto, dall’altra l’Inter (Simone Inzaghi), campione in carica in Coppa Italia. Le due squadre si sfideranno domani sera per la finale di Supercoppa Italiana 2023. Una partita attesissima, che si giocherà mercoledì 18 gennaio, alle ore 20 italiane allo Stadio dell’Università King Saud di Riyad, Arabia Saudita e sarà trasmessa in chiaro, in diretta Tv e in streaming su Canale 5. Ad arbitrare la sfida ci sarà Maresca.

Supercoppa Italiana Milan Inter: il match attesissimo

In palio c’è tanto. Molto di più del primo titolo della stagione. Anche perché il Super Derby cade in un momento particolare della stagione, considerato certamente uno dei più sensibili per il rendimento in campionato. Insomma, si tratta dell’ultima edizione del trofeo che si disputa in Arabia Saudita, come da accordi commerciali che risalgono al 2018 siglati tra la Lega Calcio, il ministero dello Sport del Paese arabo e la Sela Sport che si occupa dell’evento.

Dove e come vedere l’evento domani, mercoledì 18 gennaio 2023

Proprio in vista del grande evento, e per vivere al meglio il calcio d’inizio e l’intera partita, attesissima, Mediaset prevede uno studio in diretta su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it a partire dalle ore 19.00. La conduzione sarà affidata a Monica Bertini. Tanti poi saranno gli ospiti, come ad esempio Christian Panucci, Massimo Mauro e Mino Taveri. Su Canale 5, poi, alla fine del match, ci aspetterà il post-partita con la premiazione, i commenti, le interviste.

Calcio d’inizio: in onda alle 20.00 su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Claudio Raimondi, Marco Barzaghi, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

