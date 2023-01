Partite Coppa Italia 2023 oggi e domani: orario e dove vederle in tv, il programma dei Quarti

Quarti di finale di Coppa Italia, al via oggi il programma delle partite. Si fa sempre più stretta la strada che ci porterà alla finale di Coppa Italia 2023 in programma per il prossimo maggio. Otto le compagini rimaste in corsa che si affronteranno a partire da stasera per conquistarsi un posto in semifinale: dopo i colpi di scena degli ottavi, con l’eliminazione di alcune big (Napoli e Milan, ndr), in corsa sono rimaste Inter, Atalanta, Fiorentina, Torino, Roma, Cremonese, Juventus e Lazio. Ma chi tra queste riuscirà a passare il turno? Vediamo intanto gli accoppiamenti e il programma completo dei Quarti con le date, gli orari e la copertura televisiva.

Coppa Italia, stasera Inter Atalanta: orario e dove vedere in tv la partita

Ad aprire il programma dei quarti di finale saranno Inter e Atalanta. Entrambe le squadre sono reduci da un successo in campionato: i nerazzurri hanno battuto, seppur a fatica e in rimonta, la Cremonese grazie alla splendida doppietta di Lautaro Martinez; vittoria anche per l’altra squadra nerazzurra – sempre più lanciata in Serie A – che ha superato in questo caso agevolmente la Sampdoria in casa per 2-0. Ricordiamo che agli ottavi l’Inter aveva battuto il Parma mentre l’Atalanta aveva avuto la meglio dello Spezia (5-2). Ma dove vedere in tv Inter Atalanta? E in streaming? La partita – fischio di inizio alle ore 21.00 di martedì 31 gennaio 2023 – sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5 e in streaming sull’App Mediaset Infinity.

Partite Coppa Italia mercoledì 1 febbraio 2023, chi gioca domani

Due le sfide invece in programma per domani mercoledì 1 febbraio 2023. Alle 18.00 scendono in campo Fiorentina, reduce dal pareggio 1-1 contro la Lazio all’Olimpico, e Torino, fermata sul pari (2-2) in trasferta ad Empoli. In serata invece Spazio a Roma-Cremonese: i giallorossi, usciti sconfitti contro il Napoli nell’ultimo match di Serie A, troveranno la Cremonese che agli ottavi, a sorpresa, aveva eliminato proprio la squadra di Spalletti. Il fischio di inizio è previsto in questo caso per le 21.00.

Quando giocano Juve Lazio in Coppa Italia, data e orario della partita

Il programma dei Quarti della Coppa Nazionale si chiuderà poi giovedì 2 febbraio 2023 con l’ultima partita in programma. A scendere in campo saranno la Juventus, in crisi sia fuori che dentro il campo (pesantissimo l’ultimo k.o. interno contro il Monza per 0-2), e la Lazio che nell’ultima apparizione in campionato è apparsa un po’ appannata.

Coppa Italia 2023 tabellone quarti di finale: accoppiamenti, date e orari delle semifinali