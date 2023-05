Simone Coccia, ex di Stefania Pezzopane, all’Isola dei Famosi 2023? Ultime news

Inizia a farsi spazio l’idea che Simone Coccia Colaiuta si stia preparando a ‘naufragare’ sull’Isola dei Famosi. Sono stati diversi i concorrenti che si sono ritirati nell’ultimo periodo dal reality, un’eventualità che andava messa in conto dalla produzione e, non è quindi escluso che siano già pronti nuovi concorrenti. A far nascere l’idea che Simone sia pronto a partire per l’Isola, una storia pubblicata su Instagram.

Una storia sui social fa ritenere che Simone sarà presto in Honduras

L’ex di Stefania Pezzopane, finito al centro del gossip nell’ultimo periodo per la rottura con la sua storica compagna, ha annunciato la necessità di affidare ad altri la gestione dei suoi profili social, visto che dovrà allontanarsi per un po’. Un annuncio che sembra far pensare che possa sbarcare prossimamente in Honduras. “Comunicazione di servizio: miei cari amici e amiche – ha scritto Simone -, per dei prossimi impegni dovrò assentarmi da tutti i miei social. Facebook ed Instagram saranno gestiti da una persona di fiducia alla quale ho già assegnato solo ed esclusivamente il compito di pubblicare i post. Let’s go guys, see you soon”.

Come mai Simone e Stefania si sono lasciati

Ma resta la domanda più ricorrente in questo periodo: come mai Simone e Stefania si sono lasciati? Dopo 9 anni di relazione nel corso dei quali la coppia ha dovuto fare i conti con i pregiudizi dovuti alla differenza di età, ben 23 anni, ma anche al mondo dal quale provengono, lei ex deputata del Pd , lui volto della tv ed ex spogliarellista, la storia sembra proprio essere arrivata al capolinea.

Stefania si è soffermata sulla rottura in una intervista a Domenica In, sottolineando le critiche e gli insulti che ha dovuto sopportare nel corso degli anni trascorsi con Simone e in quel frangente avrebbe confessato: “Abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore, senza farlo consumare”.