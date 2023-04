Stefania Pezzopane: chi è, età, carriera, oggi, foto, altezza, Instagram, figli, chi è l’ex Simone Colaiuta e perché è finita

Tutto pronto per il classico appuntamento domenicale amato dagli italiani in compagnia di Mara Venier su Canale 5. Nel salotto di oggi a “Domenica In” arriveranno tanti ospiti speciali e inediti. Fra questi anche la politica deputata del pd Stefania Pezzopane. Racconterà tutto di sé e della sua carriera a cuore aperto. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei e della sua vita!

Chi è Stefania Pezzopane: età e carriera

Stefania Pezzopane, classe 1960, è una politica italiana, presidente della provincia dell’Aquila dal 2004 al 2010 e membro del Parlamento della Repubblica Italiana dal 2013. È nata all’Aquila in una famiglia originaria di Onna. Ha frequentato il liceo ginnasio Domenico Cotugno, e dopo il conseguimento della maturità classica, è entrata in politica nella Federazione Giovanile Comunista Italiana. Qui ha trovato un ambiente favorevole e della sezione romana è stata segretaria dal 1985 al 1989. Nel 2002 ha fondato il premio letterario internazionale Città dell’Aquila “Laudomia Bonanni”. Nel 2010 l’allora sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, l’ha nominata come assessora comunale, con deleghe alla cultura, rapporti con le istituzioni culturali, sociale, città territorio, ricostruzione partecipata. Nel 2013 si è candidata alle primarie del centrosinistra ed è stata eletta al Senato della Repubblica come capolista del Partito democratico in Abruzzo.

Vita privata: l’ex Simone Colaiuta, figli

Stefania Pezzopane è divorziata ed ha una figlia. Nel 2014 ha iniziato una relazione, e poi convivenza, con Simone Coccia Colaiuta, di 23 anni più giovane. La relazione tra i due ha suscitato molto scalpore e in diverse occasioni sono stati ospiti nei più famosi salotti televisivi. Tuttavia, con grande stupore di tutti, la coppia si è lasciata da poco. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram in cui lei ha dichiarato: “Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”.

La politica oggi: foto e Instagram

Stefania Pezzopane ad oggi è sempre una deputata del Partito Democratico e pone molta attenzione sulle tematiche che riguardano le donne, l’antimafia e i diritti. Ha un profilo Instagram su cui condivide molti scatti della sua vita privata e delle sue idee. Sul profilo ha anche annunciato pubblicamente la rottura con Simone Colaiuta. Vanta ben 117 mila followers: