Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 23 aprile 2023: anticipazioni puntata

Quando arriva la domenica l’appuntamento in tv è solo uno. E i telespettatori che seguono da tempo Rai 1 lo sanno bene. Stiamo parlando dell’appuntamento fisso e imperdibile con Domenica In, il salotto televisivo che vede alla conduzione Mara Venier e che appassiona, ormai da anni, il pubblico. Tra interviste inedite, racconti, bella musica e tanto divertimento. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport, che decidono di mettersi a nudo e raccontarsi a cuore aperto ai microfoni della ‘zia’ nazionale. Che sa come mettere tutti a proprio agio. Ecco, intanto, le anticipazioni di domenica 23 aprile.

Rita Pavone e il ‘cast’ del Bagaglino a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate in esclusiva, come sempre, da TvBlogo, la puntata di Domenica In si aprirà con una lunga intervista a Rita Pavone. Che si racconterà a cuore aperto e si esibirà sulle note di alcune sue canzoni, che hanno fatto la storia della musica italiana. Ma non finisce qui. Da Mara Venier ci sarà anche un omaggio al Bagaglino e in studio arriverà Pierfrancesco Pingitore, colui che ha ideato la compagnia teatrale. E nel salotto arriveranno:

Leo Gullotta con la sua indimenticabile signora Leonida

Martufello

Valeria Marini

Gabriella Labate.

Simone Coccia Colaiuta da Mara Venier, tutti gli ospiti

E ancora, tra gli ospiti di Mara Venier anche Simone Coccia Colaiuta, l’ex della politica Stefania Pezzopane. La scorsa settimana la donna, commossa, ha raccontato a tutti la fine della storia d’amore con l’ex spogliarellista e concorrente del GF VIP, dopo ben 9 anni insieme. E questa settimana sarà il turno di Simone Coccia, che dirà la sua. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, in studio ci saranno Andrea Sannino e Gigi Finizio. E ancora, da Mara Venier anche Fabio Testi, uno dei sex symbol del cinema italiano.

L’appuntamento con Domenica In, quindi, è per domenica 23 aprile a partire dalle 14 su Rai 1. Rigorosamente in diretta. Tra emozioni e tante risate!