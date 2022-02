Rita Pavone: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il marito, figli, altezza, Twitter, foto

Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica di Canale 5 è con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Rita Pavone, con la sua voce potente e unica. Conosciamola ancora meglio!

Chi è Rita Pavone, le sue canzoni

Rita Pavone è nata a Torino il 23 agosto del 1945 ed è un’italiana naturalizzata svizzera. Giovanissima, Rita ha esordito al Teatro Alfieri di Torino in uno spettacolo per ragazzini e si è iniziata a far notare esibendosi in feste studentesche e in alcuni locali.

Nel 1962 ha partecipato alla prima edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia e lo ha vinto interpretando brani del repertorio di Mina. Successivamente, Rita ha raggiunto grande popolarità e viene soprannominata Pel di carota per via del colore rosso dei suoi capelli.

Rita ha pubblicato i suoi dischi di successo in tutto il mondo ed è una delle otto cantanti pop italiane ad essere entrata in classifica nel Regno Unito.

Chi è il marito, figli e vita privata

Rita Pavone è sposata dal 1968 con il produttore discografico Teddy Reno (all’anagrafe Ferruccio Merk Ricordi). Dal loro matrimonio sono nati due figli: Giorgio Merk e Alessandro Merk.

Curiosità

Ha raccontato più volte che il suo idolo è Elvis Presley.

Uno dei suoi amici da sempre è Gianni Morandi.

Ha esordito al cinema accanto al grande Totò.