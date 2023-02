Malattia Rita Pavone: cosa ha avuto e come sta oggi

Ospite quest’oggi a Verissimo – in onda su Canale 5 a partire dalle 16.30 – anche la celebre cantante Rita Pavone. Vittima di un problema di salute, la donna ha trascorso un momento delicato della propria vita. Ma come sta oggi?

La malattia di Rita Pavone

Rita Pavone è pronta a raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin, in un’intervista con l’abile conduttrice dove uno dei temi centrali sarà occupato dalla malattia che la colpita alcuni anni fa: ‘Bisogna accontentare se stessi, non solo gli altri. Era il 2016 quando annunciai il ritiro perché ho avuto un momento difficile di vita. Tutto questo ti mette davanti ad una situazione che ti fa capire che la vita è così, che quando è il tuo turno ti tocca. Così decisi di andare in Spagna per cinque anni. Poi ho detto perché rinunciare ad una cosa che amo, così mi sono rimessa in pista con la musica’, queste le parole della cantante che ricorda il delicato momento da lei vissuto. La malattia le è stata diagnosticata improvvisamente qualche anno fa e preziosi si sono rivelati i soccorsi di chi si trovava con lei nel momento in cui ha accusato un malore. Tutto è avvenuto nel corso delle prove precedenti ad uno suo spettacolo.

Il ricordo del marito

Era l’ottobre del 2003 quando, improvvisamente, la Pavone ha avuto un malore nel corso della registrazione di un programma al quale avrebbe dovuto prendere parte. Siamo negli studi Rai ed improvvisamente la donna si è accasciata a terra, nello sgomento dei presenti il cui tempestivo intervento, tuttavia, si è rivelato provvidenziale. Si scoprirà poi che nel corso degli anni, le si era formata una placca al centro dell’Aorta e aveva ostruito la circolazione. Momenti di apprensione quelli vissuti dal marito Teddy Reno che racconta: ‘Poteva andarsene da un momento all’altro. I professori e Acquistapace l’hanno salvata: quattro ore di intervento, le più lunghe della mia vita’.