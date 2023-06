Anticipazioni Verissimo-Le Storie, chi sono gli ospiti di sabato 3 e domenica 4 giugno 2023

Tutto pronto per la nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha annunciato i suoi super ospiti del weekend del 3 e 4 giugno 2023. Ormai l’appuntamento è fisso ogni sabato e domenica pomeriggio su Canale 5 con la presentatrice Silvia Toffanin, che ci terrà compagnia con i suoi famosi ospiti. Dai vip ai personaggi dello spettacolo, sono tutti pronti per raccontarsi davanti alla presentatrice. Ma andiamo a scoprire chi saranno gli ospiti di questo fine settimana. Ecco tutte le anticipazioni di Verissimo!

Sanremo 2023, perché Silvia Toffanin ha rifiutato la proposta? Cosa sappiamo sulla conduttrice di Verissimo

Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti del weekend

In studio con la compagna di Pier Silvio Berlusconi ci saranno alcuni super ospiti. Direttamente da Sanremo 2023 ed ex concorrente di Amici, Elodie; un altro grande volto di Sanremo e non solo sarà tra gli ospiti di questa attesissima puntata, stiamo parlando di Beppe Vessicchio! Presente anche il conduttore di “Caduta Libera”, Gerry Scotti. Faranno il loro ingresso in studio anche Juliana Moreira, Edoardo Stoppa e la loro bellissima famiglia.

Verissimo, il “best of” delle puntate passate

Non si tratta di puntate inedite, ma di una sorta di “best of” dove saranno riproposte alcune delle storie andate in onda nelle scorse puntate. L’appuntamento imperdibile con Verissimo è per sabato 3 e domenica 4 giugno a partire dalle 16.30.