Concerto Elodie 2023 a Roma: ecco quando e biglietti

Il concerto di Elodie a Roma per questo 2023 è ad un passo dal suo inizio. In questo articolo, oltre a parlare dei biglietti per il suo prossimo evento musicale, troverete anche tutte le informazioni sulle nuove date annunciate dalla cantante per il prossimo autunno, soprattutto dopo che il suo ultimo concerto evento al Mediolanum Forum di Assago a Milano ha avuto la sua enorme risonanza mediatica.

Weekend Roma sabato 20 e 21 maggio 2023: cosa fare con i bambini, dagli eventi al concerto di Bruce Springsteen

Concerto Elodie 2023: ecco quando e dove

Ecco, allora, che all’indomani del sold out recente avvenuto nel capoluogo lombardo, la cantante della periferia romana ha annunciato in modo ufficiale nuovi appuntamenti per il prossimo autunno nei palasport. Quali sono le prime mete scelte dalla bella Elodie? Probabilmente se ne aggiungeranno delle altre, ma per il momento confermate Napoli, Milano e Roma. Per la giovane cantante romana si tratta del primo tour nei palazzetti ed il titolo sarà Elodie Show 2023. Incredibile no? Ecco di seguito, invece, le date precise per i prossimi appuntamenti con la musica di Elodie:

sabato 18 novembre a Napoli (Palapartenope)

(Palapartenope) martedì 21 novembre a Milano (Mediolanum Forum di Assago)

(Mediolanum Forum di Assago) sabato 25 novembre a Roma (Palazzo dello Sport)

Concerti Elodie 2023: come acquistare i biglietti

I ticket e i biglietti per poter vedere dal vivo Elodie e la sua performance nelle tre date appena annunciate per il prossimo autunno saranno disponibili online a partire da lunedì 15 maggio alle ore 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 20 maggio alle ore 11. I prezzi? Quelli ancora non sono stati resi noti.

Il David di Donatello recente

Si tratta certamente di un periodo molto importante per la cantante romana Elodie, la quale proprio nel corso di questa settimana ha vinto il suo primo David di Donatello per “Proiettili (Ti mangio il cuore)” come “Miglior canzone originale“, ricordiamo, interpretata insieme a Joan Thiele e scritta dalle stesse insieme a Elisa ed Emanuele Triglia. Poi, la bella cantante si è lasciata andare a qualche dichiarazione: “Magari mi piacerebbe fare una commedia, ma io amo tutto quello che è vita. Il ruolo dei sogni? La coatta romana perché sarei me stessa“.