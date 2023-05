Concerto Radio Zeta Future Hits Live 2023 a Roma: ecco quando, biglietti e scaletta cantanti

Tutto pronto per il Concerto di Radio Zeta “Future Hits Live”, che per l’estate 2023 si svolgerà a Roma. L’evento si svolgerà nella giornata del 10 giugno 2023, con lo spettacolo musicale che andrà in scena presso il Centrale del Foro Italico. Tanti i grandi nomi della musica che hanno confermato la propria presenza sul palco, in un evento che sarà dedicato alla Generazione Zeta.

Il Concerto di Radio Zeta al Foro Italico di Roma

I biglietti per l’evento sono già disponibili su TicketOne, con i seguenti prezzi che sono stati varati:

DISTINTI TEVERE CAT1: 51,75 euro

DISTINTI TEVERE CAT2: 40,25 euro

TRIBUNA INTERNAZIONALE CAT1: 51,75 euro

TRIBUNA INTERNAZIONALE CAT2: 40,25 euro

DISTINTI MONTE MARIO CAT1: 51,75 euro

DISTINTI MONTE MARIO CAT2: 40,25

Chi canterà?

I cantanti annunciati per il concerto, al momento, sono questi:

Ariete,

Bresh,

Ernia,

Gazzelle,

Geolier,

Guè,

Lazza,

Mahmood,

Matteo Paolillo,

Rosa Chemical,

Rose Villain e

Tananai

E’ certo come altri cantautori, con l’avvicinarsi al 10 giugno 2023, daranno la loro adesione per presenziare all’evento del Concerto di Radio Zeta “Future Hits Live”.

L’architettura dell’evento

Chi entrerà al Foro Italico, si troverà a vedere un palco futuristico che sarà osservabile a 360 gradi. In tal senso, il palcoscenico verrà installato al centro dell’arena. Questo, in un’architettura totalmente avanguardista, permetterà di seguire il concerto da tutti i lati dell’arena. Tutte le persone che compreranno il biglietto, infatti, potranno vederlo sedendosi sugli spalti più alti. Posti che, sentendo il parere degli organizzatori dell’evento, garantiranno una bellissima visuale da qualsiasi postazione. Una condizione ben descritta anche dai prezzi dei ticket, che vedono una differenza di 10 euro l’uno dall’altro solo perchè si distinguono per altezza in cui ci si siederà. Ma sulla resa visiva, al pari di quella poi dell’audio, tutte le persone che accorreranno avranno modo di constatare le stesse tipo di prestazioni, in un concerto che si preannuncia già scoppiettante.