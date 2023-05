Weekend Roma sabato 20 e 21 maggio 2023: cosa fare con i bambini, dagli eventi al concerto di Bruce Springsteen

Il weekend a Roma è sempre una scoperta continua. Sono tantissime le attività, le proposte e le suggestioni che la Città Eterna offre a cittadini ed avventori, per poter trascorrere nel migliore dei modi il tempo libero che ci regala ogni fine settimana. Che si tratti di mostre, concerti, festival, manifestazioni, c’è sempre qualcosa da fare, e le proposte molto variegate ed eterogenee.

Weekend Roma, cosa fare sabato 20 e domenica 21 maggio 2023: gli eventi in programma

Non solamente eventi per single, coppiette felici o irriducibili carovane di amici, ma anche proposte per tutta la famiglia e i bambini, per far vivere loro un weekend indimenticabile, all’insegna del divertimento. Ecco, allora, dalla nostra redazione de Il Corriere della Città una selezione dei migliori eventi previsti per sabato 20 e domenica 21 maggio 2023. Continuate a leggere l’articolo per saperne di più!

Japan Days a Roma

Il 20 e il 21 maggio 2023 torna a Roma anche l’incredibile Japan Days Fest, un evento unico, all’insegna dei colori del Giappone, con orario continuato il sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.30. Dove? L’appuntamento è all’Ippodromo Capannelle. L’ideale per trascorrere una bella giornata in compagnia di tutta la famiglia.

Bruce Springsteen al Circo Massimo

Udite udite: Bruce Springsteen and The E Street Band fanno il loro impetuoso ritorno in Italia dopo 7 lunghi anni, con tappa proprio a Roma, per uno dei concerti più attesi dell’anno 2023. Il rock, le vibrazioni, il sound e il groove tipici della sua band saranno al Circo Massimo il 21 maggio, per travolgere il suo grande pubblico. L’Area concerto aprirà a partire dalle ore 14.00, con tanti altri artisti e band pronte a riscaldare l’aria in attesa del suo arrivo.

Amatriciana & carbonara festival a Roma

Passiamo ora ad un altro tema importantissimo, per gli amanti e gli esteti della cucina: il tema food e cibo. A partire proprio da domani, 19 maggio e fino al21 maggio 2023, a Roma, Eataly è orgogliosa di ospitare Amatriciana & carbonara festival. Lo trovate al terzo piano del negozio, qui potrete gustare splendidi e gustosi piatti, e certamente farete il bis. I vostri bambini ne andranno matti.

Paola e Chiara in tour dopo Sanremo

Torniamo ancora ai concerti, con due icone strepitose della musica leggera italiana: dopo il grande successo al 73esimo Festival di Sanremo, grazie soprattutto al loro brano ”Furore”, eccole nuovamente: Paola & Chiara attraversano l’Italia con il loro tour, per presentare il nuovo album ”Per sempre”. Le due artiste si esibiranno in concerto all’Auditorium Conciliazione il 19 e 20 maggio.