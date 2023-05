Weekend Roma, cosa fare sabato 20 e domenica 21 maggio 2023: gli eventi in programma

Il weekend a Roma è sempre un momento ideale per progettare qualcosa di nuovo, avvincente e stimolante, per tutta la famiglia. Sì, perché la Capitale ogni fine settimana offre tantissime occasioni per potersi divertire insieme, in tanti modi diversi e variegati. Inoltre, ora che le temperature sono visibilmente in rialzo, c’è anche la possibilità di stare più tempo all’aperto, e quindi il piacere aumenta. Cosa farete voi nel vostro tempo libero sabato 20 e domenica 21 maggio 2023? Se non avete ancora le idee chiare, niente paura, ci pensiamo noi della redazione de Il Corriere della Città a stuzzicare la vostra immaginazione. Continuate a leggere!

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 20 e domenica 21 maggio 2023: che tempo farà nel weekend

Weekend Roma, cosa fare sabato 20 e domenica 21, e non solo

La primavera è entrata a regime, da tempo ormai, e la bella stagione avanza, manca davvero poco all’estate 2023. Tuttavia, il meteo non è ancora dalla nostra parte, dal momento che le piogge non la smettono di attanagliare il nostro Paese. Ad ogni modo, anche con la pioggia, sono tante le attività da poter fare nei prossimi giorni, ecco quelle che abbiamo selezionato per voi, le più interessanti di seguito.

Giornata internazionale dei musei 2023

Partiamo col botto, segnalandovi che proprio oggi, giovedì 18 maggio 2023, torna la Giornata internazionale dei musei 2023 ai Musei di Roma Capitale. Non è ancora fine settimana, ma si tratta di un evento importante, che merita la giusta attenzione mediatica e che ci mette già in prospettiva per i prossimi giorni. Assolutamente da non perdere.

Japan Days Fest

Il 20 e il 21 maggio 2023, poi, torna a Roma anche l’incredibile Japan Days Fest, un evento unico, all’insegna dei colori del Giappone, con orario continuato il sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.30. Dove? L’appuntamento è all’Ippodromo Capannelle.

Amatriciana & carbonara festival a Roma

Passiamo ora ad un altro tema importantissimo, per gli amanti e gli esteti della cucina: il tema food e cibo. A partire proprio da domani, 19 maggio e fino al21 maggio 2023, a Roma, Eataly è orgogliosa di ospitare Amatriciana & carbonara festival. Lo trovate al terzo piano del negozio, qui potrete gustare splendidi e gustosi piatti, e certamente farete il bis.

Festival dell’arrosticino e della cucina abruzzese

Sempre rimanendo in tema cibo, all’Agri-Park un altro grande appuntamento, in particolare dal 20 al 21 maggio: parliamo dell’attesissimo Festival dell’arrosticino e della cucina abruzzese. Gli orari per il fine settimana sono sabato dalle 11 alle 23 e domenica dalle 11 alle 18.

Auditorium Parco della Musica: Daniele Silvestri in concerto

Infine, chiudiamo con una proposta di diverso tipo, per tutti gli amanti della buona musica italiana: domani, venerdì 19 maggio 2023, non potrete perdere assolutamente alle 21.00 il concerto di Daniele Silvestri all’Auditorium Parco della Musica.