Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 20 e domenica 21 maggio 2023: che tempo farà nel weekend

Guardando le previsioni meteo per Roma e il Lazio in questo fine settimana, capiamo come la stagione estiva stenta ancora a decollare. Come ormai stiamo vedendo in questi giorni, nonostante sia iniziata la stagione balneare ancora piogge e freddo la fanno da padroni nei nostri cieli. Sarà ancora un weekend da giacche a vento, felpe e ombrelli, in una metà maggio che risulta atipica in confronto al passato.

Previsioni meteo a Roma: tanta acqua nel fine settimana

Come prevedibile, dovremo fare i conti con un 20 e 21 maggio di pioggia. Chi voleva avvicinarsi al mare per questo fine settimana, dovrà cambiare i piani organizzativi di quelle giornate. Pioverà infatti tanta acqua sulla Città Eterna, con sabato che si toccherà anche l’80% di pioggia sul suolo romano. Si consiglia di rimanere nelle case, in una situazione meteorologica che dovrebbe migliorare a partire da domenica pomeriggio. Per il sole, invece, dovremo attendere martedì 23 maggio.

Acqua anche a Viterbo e Rieti

La situazione non migliora spostandoci al Nord e a Est della Regione Lazio. Forte acqua sul territorio di Viterbo, in una situazione che migliorerà leggermente andando in direzione Rieti. Sulla Tuscia, l’acqua potrebbe durare fino a sabato 27 maggio, dove il maltempo potrebbe culminare sul territorio in tutta la sua forza con piogge, tempeste e soprattutto fulmini. Meglio nel rietino, dove in questo fine settimana la pioggia potrebbe presentarsi solamente nella giornata di sabato 20 maggio, lasciando domenica con un cielo nuvoloso e senza previsioni d’acqua.

Piogge forti anche a Latina e Frosinone

Il maltempo, come abbiamo visto, non risparmierà quasi nessun territorio della Regione Lazio. Su Latina, le piogge saranno più clementi che in altre zone: il tempo più brutto potrebbe presentarsi sabato, con un meteo che potrebbe andare a migliorare tra domenica e martedì. Più grave la situazione a Frosinone, dove le piogge potrebbero sfogarsi nelle prossime due settimane senza sosta.