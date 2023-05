Previsioni meteo Italia, ancora maltempo nel weekend: le previsioni di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023

Le previsioni meteo in Italia parlano chiaro: l’estate 2023 arriverà tardi. Un esito funesto, soprattutto per quelle persone che avrebbero voluto godere di cabine, ombrellone e lettino al mare presso lo stabilimento balneare. L’acqua li bagnerà, ma proveniente dal cielo e con la forma di violenti nubifragi. Con la violenta alluvione che ha toccato l’Emilia-Romagna e le Marche, l’allerta rossa mette in pericolo anche quelle località a occidente e che si trovano proprio sulle sponde dei fiumi.

Previsioni meteo in Italia, un altro weekend da dimenticare

Potrebbe rivelarsi come l’ennesimo weekend con il brutto tempo, in una condizione che si rivelerebbe pessima soprattutto per Roma. Sul nostro territorio, infatti, l’azione del ciclone atlantico potrebbero durare addirittura fino a martedì, con la maggiore caduta di acqua prevista per la giornata di sabato 20 maggio. In quella giornata, avremmo una pioggia con la portata d’acqua all’80%, che comporterà quasi sicuramente delle allerte meteo per quelle 24 ore. Da domenica, la pioggia dovrebbe drasticamente diminuire fino alla definitiva sparizione verso la giornata di lunedì.

Nord Italia in balia della pioggia

Se l’estate tarda ad arrivare al Centro Italia, la musica non cambia andando verso il Nord. Il territorio già fa i conti con le violente pioggia, si veda l’Emilia-Romagna e le Marche, in una situazione che potrebbe vedere l’arrivo di miglioramenti meteo solamente nella giornata di venerdì 26 maggio. Il carico di acqua sarà molto pesante nel fine settimana, con venerdì dove si toccherà il 90% e sabato l’80%. Ci sarà un graduale abbassamento da domenica, salvo poi risalire al 50% nella giornata di martedì 23 maggio.

Al Sud Italia weekend bagnato

Per chi si troverà al Sud Italia, il consiglio è di portarsi l’ombrello. Le piogge non saranno violente come nel resto della Penisola, ma rimarrà sempre il disagio di dove convivere un paio di giorni con gocce fredde e che possono far raffreddare. L’apice dell’acqua toccherà il 60%, il tutto nella giornata di sabato 20 maggio.