Allerta meteo nel Lazio giovedì 18 maggio 2023: ancora temporali, le previsioni

Allerta meteo nel Lazio per la giornata di domani, giovedì 18 maggio 2023, diramata direttamente dai canali ufficiali della Protezione Civile proprio nelle ultime ore. Il maltempo continua a scagliarsi contro tutto il territorio, e il rischio idro-geologico aumenta progressivamente. Piogge, rovesci sparsi e venti caratterizzeranno la giornata di domani e, con ogni probabilità, andranno avanti fino al prossimo fine settimana. Ecco maggiori dettagli in questo articolo.

Allerta meteo nel Lazio: il dettaglio

Anche oggi, dunque, la regione Lazio e la capitale, così come buona parte delle regioni italiane, sono vittime di condizioni atmosfericheche riportano la mente all’autunno, più che alla primavera, con l’unica differenza che le temperature sono lievemente più alte e le ore di luce decisamente aumentate. Da alcuni giorni, dunque, pioggia, grandine e vento caratterizzano il clima e continuano a danneggiare tutto il territorio, con la conseguenza di un rischio idro-geologico maggiorato, come si evince soprattutto dal recente bollettino emanato dalla Protezione Civile. La giornata di oggi, ad esempio, a partire da questa notte, è caratterizzata in lungo e in largo da un maltempo pervasivo, con continui rovesci che sono previsti fino a tarda serata. La pioggia, però, non persistente, né continua. Ma va a sprazzi. Per fortuna anche i venti non danno il meglio, dal momento che rimangono moderati, così come le temperature tutto sommato.

Il bollettino delle previsioni

In queste ultime ore, stando anche alle prospettive meteorologiche, ecco che il centro funzionale regionale ha diramato il bollettino emesso dalla protezione civile per condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi e per le prossime 18-24 ore. Le previsioni, infatti, parlano ancora di piogge che continueranno ad assillarci fino al fine settimana. Acquazzoni improvvisi, brevi ma intensi, e rovesci sparsi, saranno continui e senza sosta, soprattutto nelle zone orientali della regione, mentre la situazione sembra essere migliore verso il litorale meridionale del Lazio.