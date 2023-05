Allerta meteo nel Lazio martedì 16 maggio 2023, ancora temporali: zone a rischio e previsioni

Niente da fare, la primavera sembra davvero fare fatica a ‘prendersi’ il suo posto. Primavera solo su carta perché le previsioni meteo, ormai da settimane, raccontano altro: temporali, scuole addirittura chiuse in alcune Regioni del nostro Paese, temperature in calo. E per la giornata di domani la Protezione Civile del Lazio ha diramato l’allerta meteo, l’ennesima di questi ultimi giorni.

Maltempo a Roma e nel Lazio oggi e domani, le previsioni di lunedì 15 e martedì 16 maggio 2023

Il centro funzionale regionale ha diramato un’allerta meteo di colore giallo sul Lazio. Allerta meteo con validità dal pomeriggio di oggi, lunedì 15 maggio, e per le successive 24-36 ore perché si prevedono ‘precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale’. Per la giornata di oggi, è allerta gialla per criticità idrogeologica e per temporali sulle zone F e G, cioè quelli dei bacini Costieri Sud e quelle del Bacino del Liri. Discorso, diverso, invece, per la giornata di domani, quando il maltempo si abbatterà su quasi tutta la Regione.

Le zone a rischio

Per la giornata di domani è allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica e per temporali sulle seguenti zone della Regione:

Zona B (Bacini Medio Tevere)

Zona C (Appennino di Rieti)

Zona E (Aniene)

Zona F (Bacini Costieri Sud)

Zona G (Bacino del Liri).

Nella Capitale, come spiegano gli esperti di Meteo 3B, il rischio pioggia nella notte, tra lunedì e martedì, sembrerebbe essere concreto. Nella giornata di domani, invece, sono previste piogge deboli, con le temperature che oscilleranno tra i 14 e i 17°C.

Le previsioni meteo in Italia martedì 16 maggio, rischio nubifragi

Come hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it, la prima parte di questa settimana sarà caratterizzata da piogge intense, venti, mari agitati e un’intensa perturbazione, la quinta del mese di maggio. Rischio nubifragi, specie tra Sicilia e Campania. La giornata di domani sarà all’insegna del maltempo su buona parte dell’Italia: piogge diffuse su Nord-est e Centro-Sud, fenomeni isolati e deboli nell’estremo nord-Ovest e Sardegna. Rischio temporali, invece, in Emilia Romagna, Campania, nord della Calabria tirrenica e Centro.