Previsioni meteo in Italia, ancora maltempo: quando smetterà di piovere nel Lazio

Era stato annunciato l’arrivo di un ciclone proveniente dalla Tunisia che avrebbe portato un’ondata di maltempo, dapprima a Sud della Penisola, poi anche in centro Italia. E così è. Da qualche ora il centro è sotto la morsa di piogge torrenziali e le previsioni per le prossime ore continuano a segnalare la presenza della perturbazione. Sono, infatti, attese ancora violenti piogge e venti di burrasca in Calabria, nella Campania, nel Lazio, nelle Marche e nell’Emilia Romagna. Si tratta di territori che sono ormai saturi della pioggia dei giorni scorsi e che, nonostante tutto, devono prepararsi ancora ad accogliere le abbondanti precipitazioni previste per tutta la prossima settimana.

Previste ancora abbondanti precipitazioni

Il quadro che si prospetta ancora per oggi sulla penisola con particolare riguardo alla costa tirrenica centrale e parte dell’Adriatico restano allarmanti, seppure già dalla giornata di domani il maltempo dovrebbe concedere una tregua. Anche il sole potrebbe fare capolino nella giornata di domani, giovedì 18 maggio, ma si tratterà di piccoli sprazzi, visto che non sono esclusi episodi temporaleschi. Il cattivo tempo ancora non sembra essere finito, perché il prossimo fine settimana è annunciata un’altra perturbazione.

Un altro fine settimana all’insegna della pioggia

Il prossimo fine settimana sarà, infatti, caratterizzato ancora una volta da forti piogge che interesseranno soprattutto il Nord-Ovest. Ma si tratterà solo di una prima fase dell’arrivo del ciclone, previsto per venerdì sera, che poi interesserà anche il resto dell’Italia con forti precipitazioni. Andiamo a vedere quali sono nel dettaglio le previsioni a partire da domani, giovedì 18 maggio.

A partire da domani, nonostante le piogge continueranno a cadere abbondanti a Nord e anche al centro, ci sarà anche qualche schiarita nei centri a sud della Penisola. Mentre già da venerdì i temporali dovrebbero intensificarsi soprattutto a Nord. Il prossimo weekend sarà, ancora una volta, all’insegna del maltempo con piogge intense.