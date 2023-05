Previsioni meteo, quando arriva il caldo in Italia?

La primavera solo su carta perché le previsioni, ormai da settimane, raccontano altro. E in tutta Italia. Nevicate improvvise come se fosse dicembre, temperature in calo, pioggia, temporali, raffiche di vento e allerta meteo in più Regioni del nostro Paese. Un mese di maggio quasi autunnale, ben lontano da quello dell’anno scorso quando, di questo periodo, molti erano già al mare. Ma la domanda di tanti italiani, che non vedono l’ora di godersi la bella stagione, è una: quando arriva il caldo? E cosa dicono gli esperti per le previsioni meteo dei prossimi giorni?

Quando arriverà il caldo in Italia, le previsioni per i prossimi giorni

Come hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it, almeno fino a giovedì 16 maggio le temperature in tutta Italia saranno in calo, a causa del maltempo. Nel weekend, però, potrebbe aprirsi uno spiraglio, con il flusso caldo nord africano, che cercherà di salire un po’ di latitudine. Da venerdì 19 maggio, infatti, le temperature saliranno, seppur di poco (nessun cambiamento radicale): in Sicilia toccheranno i 25/26°C, mentre sul resto del Paese saranno tra i 16 e i 20°C. Per il caldo, quello vero e proprio, bisognerà aspettare ancora un po’, forse la fine del mese di maggio.

Le previsioni di Giuliacci

Come ha spiegato l’esperto Giuliacci sul suo sito ufficiale, per il caldo bisogna ancora aspettare. In questi giorni, infatti, le “temperature saranno sempre costantemente al di sotto delle medie, soprattutto nei pomeriggi dove il sole non riuscirà a far capolino. Tale pattern meteo è dovuto ad un’ampia circolazione ciclonica a livello europeo, che pilota flussi umidi e instabili verso il nostro Paese. Questa configurazione dovrebbe durare particolarmente a lungo, perlomeno fino al 20 Maggio”. L’estate meteorologica comincerà tra poche settimane, il 1° giugno, ma forse per il mare, il sole e la tintarella è ancora presto.

Allerta meteo oggi 16 maggio 2023 nel Lazio

In attesa di capire quando arriverà il caldo, una certezza c’è: oggi nel Lazio (ma non solo) è allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica e per temporali sulle seguenti zone della Regione: