Previsioni meteo Italia, in arrivo temporali: Regioni a rischio nubifragi

Previsioni meteo Italia. Come saranno le condizioni meteo dei prossimi giorni nella nostra amata Penisola? Certo, la primavera sembra essere entrata a pieno regime, ma si tratta comunque di una stagione in cui le piogge sono sempre dietro l’angolo, e bisogna farci i conti, giorno per giorno. Ecco il bollettino delle previsioni secondo ilMeteo.it, continuate a leggere per sapere cosa ci aspetta nei prossimi giorni!

Previsioni meteo Roma e nel Lazio: freddo e gelo nei prossimi giorni, crollano le temperature

Previsioni meteo Italia: temporali e piogge in arrivo

Diciamolo chiaramente, sin da subito: su quasi tutta Italia stanno per tornare nuovamente le piogge e i temporali sparsi, il che se da una parte è una buona notizia in relazione all’allarme siccità di alcune regioni, dall’altra è pur sempre un pericolo per le inondazioni e le infrastrutture che potrebbero alle volte riservare criticità inaspettate. Anche perché le ultime piogge hanno avuto un effetto abbastanza importante nei giorni scorsi. Oltre alle piogge, ci sono in vista anche perturbazioni. Ecco i dettagli nelle specifico.

Maltempo in arrivo a partire da oggi, 8 maggio 2023

Come ha rivelato Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, già a partire dalla giornata di oggi, lunedì 8 maggio 2023, sono previsti fenomeni temporaleschi a causa del passaggio di un primo ciclone che destabilizzerà non poco l’atmosfera, in particolar modo sul versante Nord-Est, ma anche le regioni del Centro e le due Isole Maggiori non ne saranno immuni. Per prima cosa, si percepirà un abbassamento deciso delle temperature, soprattutto tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio quando un profondo vortice, ricolmo di aria polare, il quale al momento sembra essere localizzato in Scandinavia, porterà banchi d’aria freddi e instabili verso il Mediterraneo. L’ingresso dell’aria fredda, poi, porta come conseguenza anche il rischio che vengano a crearsi veri e propri cicloni sui nostri mari.

Masse d’aria fredda provenienti da Nord

Dati, poi, i contrati tra masse d’aria completamente diverse – fenomeni tipici delle stagioni di transizione – non si possono escludere anche rischi di nubifragi accompagnati da probabili grandinate. Tutta la Penisola ne sarà soggetta, ovviamente, con zone maggiormente colpite a partire proprio dalle prossime ore. Da aspettarsi, dunque, anche temperature al di sotto della media del periodo.

Il dettaglio meteo dei prossimi giorni

Ecco, invece, il dettaglio dei prossimi giorni dal punto di vista del meteo: