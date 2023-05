Previsioni meteo Roma e nel Lazio sabato 6 e domenica 7 maggio 2023: che tempo farà nel weekend

Il fine settimana ormai alle porte si annuncia all’insegna del sole e del caldo estivo anche a Roma. Già a partire da oggi, ha fatto capolino nella Capitale un sole intenso e caldo che sta concedendo, finalmente, una pausa ai romani dopo giorni di intensa pioggia e incertezza meteorologica. Domani il caldo si farà ancora più intenso, seppure sarà possibile qualche sporadica velatura del cielo.

Temperature in notevole aumento nel prossimo fine settimana

Le temperature sono in netto aumento, questi due giorni, e possono raggiungere anche picchi di 25 gradi nella giornata di sabato. Ma anche domenica il tempo sarà prevalentemente stabile a Roma con sole e caldo, anche se sono previsti dei brevi annuvolamenti soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni degli esperti sono estremamente favorevoli in questo primo fine settimana di maggio e i romani potranno scegliere di trascorrere una giornata all’aperto, sul litorale romano, o programmare scampagnate, escursioni o semplici passeggiate all’aria aperta, visto che sicuramente non sono previste piogge in questo weekend che anzi annuncia temperature estive.

Weekend di sole e temperature in aumento

Il bel tempo sarà prevalente in tutte le città del Lazio nei prossimi due giorni. Ma nonostante questo breve assaggio di temperature estive, già a partire la domenica sera il meteo andrà via via peggiorando per arrivare a lunedì con un’altra ondata di maltempo. Tornano, infatti, pioggia e calo termico. Bisognerà, perciò, aspettare ancora prima di poter godere del caldo estivo in maniera stabile, visto che la prossima settimana è annunciata una perturbazione che porterà in tutt’Italia e, quindi, anche a Roma, temporali e un notevole calo delle temperature.

Il sole, secondo i meteorologi dovrebbe tornare e ‘restare ‘ a partire dalla metà di questo mese, grazie all’arrivo dell’anticiclone Nord-Africano sull’Italia. Al momento sembrerebbe possibile datare l’arrivo della stagione più calda intorno al 17 di maggio, quando le temperature schizzeranno verso l’alto in tutta la Penisola, ma soprattutto a sud.