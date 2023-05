Previsioni meteo weekend in Italia, arriva il caldo: che tempo farà sabato 6 e domenica 7 maggio 2023

Dopo giorni di pioggia e grande incertezza meteorologica, il prossimo fine settimana si annuncia rovente. Si tratterà di un sabato e una domenica all’insegna del bel tempo con la colonnina di mercurio che salirà, in alcune zone, fino ai 30 gradi. Un weekend estivo, il primo di maggio, che darà un assaggio di estate. Si tratta di un campo anticiclonico di matrice subtropicale che sta per interessare tutta la nostra Penisola, dando finalmente la possibilità agli appassionati di mare di concedersi i primi giorni in spiaggia, e probabilmente anche il primo bagno della stagione.

Sabato sarà la giornata più calda di questo fine settimana

Sabato sarà la giornata più calda che farà registrare anche i 30 gradi in alcune città italiane, ma soprattutto in una delle isole maggiori: la Sardegna. Una pausa al maltempo che, purtroppo, verrà interrotta già dal pomeriggio di domenica con l’arrivo di una perturbazione atlantica che potrebbe portare temporali nel nord Italia.

Nonostante questa pausa dal sapore estivo, la prossima settimana sarà caratterizzata da correnti nord europee con temperature instabili e un abbassamento della colonnina di mercurio. Sin da lunedì, ma con maggiore intensità nella giornata di mercoledì, sono previste precipitazioni anche a carattere di rovesci temporaleschi.

La prossima settimana arriverà un’altra perturbazione con pioggia e calo delle temperature

Oggi, venerdì 5 maggio e domani, sabato 6 maggio, quindi, il territorio italiano sarà caratterizzato prevalentemente da sole e caldo anche intenso. Già da domenica, però, il tempo inizia a cambiare con sole e caldo a nord e al sud, ma con temporali sulle Alpi e l’annuncio di un’ulteriore ondata di maltempo, con pioggia e un notevole calo termico, che ci accompagneranno per quasi tutta la prossima settimana. Ma per conoscere nel dettaglio quali saranno le previsioni della prossima settimana, è meglio aspettare di avere notizie più dettagliate dagli esperti nei prossimi giorni.