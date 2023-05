Marracash e Tananai insieme per il duetto estate 2023? Ultime news e quando esce

Per l’estate 2023, il tormentone potrebbe arrivare dall’inedito duetto tra Tananai e Marracash. Il cantautore milanese ormai è un maestro di “tormentoni estivi”, tanto da cavalcare l’anno scorso le classifiche radiofoniche con il brano “La dolce vita” insieme a Fedez e la brava Mara Sattei. Ora riproverà a fare il colpo con il “King del Rap” italiano”? Molto probabile, con la loro casa discografica che prevede di mettere in commercio la loro canzone che ci allieterà le giornate sotto l’ombrellone.

Marracash e Tananai pronti per un duetto quest’estate

Secondo il mercato discografico, il loro brano potrebbe arrivare nelle radio già a partire dalle prossime settimane. Secondo Davide Maggio, su Tag24, “Pronto all’ennesima hit Marracash che ha deciso di scendere in campo nell’arena estiva formando una coppia inedita. Il vincitore della targa Tenco 2022 canterà insieme a Tananai. Il giovane interprete ritorna dopo un Sanremo di successo con l’auspicio, chissà, di ripetere il boom della scorsa estate quando ha vinto la sfida dei tormentoni estivi con La Dolce Vita. Insieme a Tananai c’erano Mara Sattei e Fedez”.

Estate di discografica di duetti in arrivo?

Dopo l’inedito tandem Marracash-Tananai, incuriosisce anche un rumors su una possibile canzone di Fedez e Annalisa. Il rapper milanese non è nuovo a collaborazioni importanti, basti pensare come nel suo bagaglio discografico esce fresco da una collaborazione con gli Articolo 31, gli stadi li ha fatti con J AX, Francesca Michielin, il rapper Tedua, Achille Lauro, la storica Orietta Berti, Zara Larsson o Cara. A proposito di Ax e Dj Jad, Fedez avrebbe in programma un nuovo singolo estivo anche con loro, cercando di aiutarli nel rilancio della famosa band hip-pop e risultato troppo tiepido dal dopo Sanremo 2023. Sulla collaborazione Fedez-Articolo 31, tutti scommettono che il loro pezzo verrà sponsorizzato dalla Algida, magari con l’obiettivo di fare da colonna sonora alla pubblicità del leggendario Cornetto Algida.