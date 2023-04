Ornella Vanoni provoca Marracash a cena e confessa: ‘Avessi 30 anni in meno… ti sbatterei al muro’

Non si può dire che Ornella Vanoni, la grande cantante, conosciuta con il soprannome della Signora della canzone italiana, conosciuta per il suo carattere schietto, diretto e per la sua grande ironia, manchi di sorprendere il suo pubblico. Non si è mai fatta scrupoli a dire apertamente quello che pensa e non lo ha fatto neanche quando, ieri sera, si è trovata a cena con Marracash, il rapper e con il suo solito spirito divertente si è resa protagonista di una storia su Instagram nella quale ha dichiarato: ‘Mi piaci, mi piaci. Te l’ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno ti avrei sbattuto al muro’.

L’amicizia tra la Vanoni e Marracash

Una dichiarazione senza mezzi termini… Eppure tra i due c’è solo e semplicemente un bellissimo rapporto di amicizia che va avanti, ormai da anni. Nonostante la differenza d’età, la Vanoni ha 88 anni, mentre Marracash – al secolo Fabio Bartolo Rizzo –, solo 43, hanno un legame forte che è cresciuto con la frequentazione e il trascorrere del tempo. E ieri sera hanno realizzato un video che è subito diventato virale, registrando la simpatia e i consensi dei fan. Una breve sequenza della serata nella quale la cantante ha poi proseguito: ‘Ma non saremmo andati d’accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste anche io, un disastro’.

La simpatia tra il rapper e la cantante è storia ‘vecchia’

Ma non è la prima volta che la Vanoni manifesta la sua grande simpatia per il rapper. Lo aveva già fatto in passato , quando in un’intervista aveva detto che, quando aveva conosciuto Marrachash aveva ‘completamente perso la testa’. Ma la verità è che sono molto amici e lo ha confermato anche il rapper: ‘Siamo diventati grandi amici’ e lo sono da tempo. Ma la cantante è legata da un profondo rapporto di affetto e stima alla ex di Marracash, Elodie.