Gino Paoli e la storia d’amore con Ornella Vanoni: figli e perché è finita

Gino Paoli e Ornella Vanoni sono due grandi cantanti che hanno segnato la storia della musica in Italia. Interpreti di brani memorabili, nella loro vita sono stati legati non soltanto professionalmente ma anche da una lunga storia d’amore. Di seguito scopriamo tutti i dettagli!

La storia d’amore tra Gino Paoli e Ornella Vanoni

Diventati mito viventi, Gino Paoli e Ornella Vanoni sono anche simbolo della canzone italiana pop ma raffinata. Lui cantautore, lei cantante, con i loro 88 anni, entrambi sono nati nel 1934, hanno un forte legame e un ricchissimo passato sentimentale, avendo vissuto molto e amato tantissimo, con amori spesso tormentati. Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno vissuto per anni una relazione amorosa mentre lui era legalmente sposato con la sua prima moglie, Anna Fabbri.

Una conoscenza nata per motivi professionali perché entrambi lavoravano con la casa discografica Ricordi, sfociata poi in quell’amore profondo, capace di durare oltre il tempo. Per lei Gino Paoli ha scritto due canzoni d’amore, Me in tutto il mondo e il brano eterno e immortale Senza fine, incoraggiando l’inizio di una storia straordinaria, ben oltre oltre l’amicizia e il rapporto artistico-professionale! Un amore profondo ma clandestino, fino a quando Ornella ha sposato Lucio Ardenzi. Lei, però amava Gino e il suo matrimonio è durato molto poco: lascerà il marito, anche se incinta di lui del figlio Cristiano, per andare a vivere con Gino, tornando dall’amore senza fine della sua vita.

La Vanoni ricorda Paoli

A distanza di anni la Vanoni ha rivelato: “Quel matrimonio fu un errore. Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine. Il matrimonio non sta in piedi e quando nel 1962 nasce Cristiano, io e Ardenzi siamo già separati, ero ancora innamorata di Paoli. Il giorno delle nozze non mi sarei dovuta presentare, avrei dovuto dire la verità, sarebbe stato più leale”.

Entrambi hanno avuto dei figli, ma non insieme. Sono cinque i figli di Gino, nati dall’amore per tre donne diverse: Giovanni (1964), frutto del primo matrimonio con la Anna Fabbri, Amanda Sandrelli (31 ottobre 1964), nata lo stesso anno del primogenito, avuta dall’amore per Stefania Sandrelli. Nicolò (1980), Tommaso (1992) e Francesco (2000), figli dell’ultima e attuale moglie, Paola Penzo.