Che Tempo Che Fa, anticipazioni 6 novembre 2022: arriva Ornella Vanoni, tutti gli ospiti

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Che Tempo Che Fa, il salotto di Rai 3 che vede alla conduzione, a partire dalle 20, Fabio Fazio. Con lui, come sempre, le presenze fisse di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Protagonisti, invece, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto, ma non mancherà la pagina dedicata all’attualità.

Ornella Vanoni da Fabio Fazio

Da Fabio Fazio arriverà Ornella Vanoni, l’artista italiana con la carriera più longeva, con quasi 70 anni di attività ininterrotta e considerata tra le migliori interpreti della musica leggera in Italia. La cantante, dopo il rinvio a causa di un incidente, sarà presto in tour con Le donne e la Musica e domenica a Che Tempo Che fa si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Tutti gli ospiti di Che Tempo Che Fa

E ancora, tra gli ospiti: Alberto Mantovani, Roberto Burioni, Roberto Saviano (in uscita con il nuovo romanzo Cuore puro), Pif (nelle librerie dall’8 novembre con La disperata ricerca d’amore di un povero idiota). Ma non finisce qui. Ci saranno anche Massimo Giannini, Claudio Cerasa, Fiorenza Sarzanini, Marco Damiliano.

Il tavolo che chiude la serata

A chiudere la serata il classico tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, La Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti Serena Dandini, Aka7even, Gabriele Cirilli, Simona Ventura, Giorgio Minisini e Lucrezio Ruggiero.