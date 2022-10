La Signora Coriandoli, chi è Maurizio Ferrini: età, carriera, moglie e figli, oggi, foto e Instagram

Come ogni sabato che si rispetti lappuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco e di scendere in pista. Ma questa sera scenderà in pista anche La signora Coriandoli.

Cosa sappiamo sulla Signora Coriandoli

Maurizio Ferrini è nato a Cesena il 12 aprile del 1953 ed è un noto comico e attore. E nato artisticamente nella trasmissione Quelli della notte, voluto come presenza fissa da Renzo Arbore. Ferrini si è subito fatto conoscere e apprezzare dal pubblico, ma la grande occasione è arrivata negli anni 90 quando ha partecipato a Domenica In. Qui presenta i suoi personaggi più riusciti, tra questi proprio la signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga media italiana. Ferrini è stato chiamato nella sua carriera a girare vari spot, ha condotto Striscia la Notizia e ha preso parte ad alcuni film.

Il successo anche nei film (e non solo)

Maurizio Ferrini alias La signora Coriandoli tra gli anni 80 e gli anni 90 ha preso parte anche ad alcuni film: nel 1986 nel ruolo dellagente Gridelli nel film Il Commissario Lo Gatto, poi in Compagni di Scuola diretto da Carlo Verdone. Nel 1992, invece, ha preso parte alla commedia on the road Sognando la California. E nel 2005, dopo qualche anno di silenzio, ha partecipato allIsola dei Famosi, voluto da Simona Ventura.

Chi è la moglie, vita privata

Maurizio Ferrini è stato sposato con Carla Urban, ma loro storia è poi giunta al capolinea. Dal 2017, invece è fidanzato con Sara Guglielmi. Il comico non ha figli.

Instagram di Maurizio Ferrini

Maurizio Ferrini ha un profilo Instagram e con laccount @ferrini.maurizio.official vanta oltre 800 mila followers.