Carlo Verdone: chi è, età, carriera, chi è la moglie, film, figli, fidanzata attuale, Instagram, Vita da Carlo, Borotalco

Carlo Verdone: chi è, età, carriera

Carlo Verdone è nato a Roma il 17 novembre del 1950. Figlio del docente universitario di storia del cinema, dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia e critico cinematografico Mario Verdone, il quale lo avvicinerà al mondo del cinema sin da piccolo, e di Rossana Schiavina.

Dopo il diploma al Liceo Classico, Carlo Verdone si è laureato con 110 e lode in Lettere Moderne presso l’Università La Sapienza, ma fin da giovane si è dilettato nella ripresa amatoriale di cortometraggi.

Carlo Verdone ha debuttato a teatro Alberichino e nel 1977 ha esordito in televisione. Il suo debutto alla regia di un lungometraggio avviene nel 1980.

Oggi è uno degli attori, registi, sceneggiatori e comici più conosciuto e stimato in Italia.

Carlo Verdone: , l’ex moglie, chi è la fidanzata, figli

Nel 1980 Carlo Verdone ha sposato Gianna Scarpelli, ma i due si sono separati nel 1996. La coppia ha avuto due figli: Giulia e Paolo. Giulia è nata nel 1986 e per un periodo ha seguito le orme del padre dietro alla macchina da presa, Paolo invece, classe 1988, ha scelto la carriera diplomatica.

Attualmente Carlo Verdone sembra essere single.

Carlo Verdone: curiosità

E’ molto legato alla sorella Silvia, moglie dell’amico e collega Christian De Sica.

Ama la musica e nel tempo libero studia libri di medicina.

Una delle sue più grandi amiche è Claudia Gerini.

Il suo secondo nome è Gregorio e ha raccontato che gli è stato messo perché fosse di buon auspicio essendo lui nato di venerdì 17.

Sergio Leone, durante le riprese di Un sacco bello, ha preso a schiaffi Verdone perché quest’ultimo non ha obbedito agli ordini.

Nel 2007 gli è stato conferito un riconoscimento dall’Università degli studi di Napoli Federico II.

Colleziona vinili.

Carlo Verdone: Instagram

Carlo Verdone è molto seguito su Instagram. Con il suo account @carloverdone vanta 334 mila followers.