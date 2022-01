Ornella Vanoni: chi è, età, carriera, canzoni, figli, chi è il marito, dove abita

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Ornella Vanoni, vero simbolo della musica.

Ornella Vanoni: chi è, età, carriera e canzoni

Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre del 1934, figlia di un industriale farmaceutico. Dopo aver studiato dalle Orsoline, ha frequentato diversi collegi in Svizzera, Inghilterra e Francia con il desiderio di diventare un’estetista. Nel 1953, una volta tornata a Milano, si è iscritta all’Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, ma è nel 1956 che ha debuttato come attrice in Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello. Il suo debutto canoro, invece, risale al 1957 quando è intervenuta durante i cambi di scena della rappresentazione I Giacobini e ha cantato un paio di ballate della Rivoluzione Francese.

Ornella Vanoni è senza ombra di dubbio una delle cantanti italiani dalla carriera più longeva: è in attività dal 1956 ed è considerata una tra le maggiori interpreti della musica leggera. Ornella Vanoni ha una timbrica vocale molto riconoscibile e vanta un ampio repertorio. Nel corso della sua brillante carriera ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo: è l’unica donna e il primo artista in assoluto ad aver vinto due Premi Tenco.

Ornella Vanoni: vita privata, amori, figlio, chi è il marito

Ornella Vanoni ha avuto una lunga storia d’amore con il collega Gino Paoli. Nel 1960 si è sposata con il produttore Lucio Ardenzi: la coppia ha un figlio, Cristiano. Tra gli altri grandi amori della sua vita anche il regista teatrale Giorgio Strehler, Hugo Pratt, Francesco Leto.

Ornella Vanoni: il Covid-19

Ornella Vanoni a fine ottobre è risultata positiva al Covid ed è stata lei stessa ad annunciarlo con un post su Instagram: “Mi ha presa, sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo”. E sempre sul suo profilo social, il 17 novembre ha scritto: “Sono rinata, il covid mi ha lasciata”.