Belve, anticipazioni ultima puntata: chi sono gli ospiti di martedì 21 marzo 2023

Ci siamo, l’ultima puntata di Belve è pronta a partire! L’appuntamento è previsto, come sempre, per domani su Rai 2 in prima serata. A destreggiarsi sotto i colpi di interviste pungenti, la maestria e la bravura della conduttrice e giornalista Francesca Fagnani. Numerosi, inoltre, gli ospiti che si avvicenderanno nel suo studio e ai quali la giornalista non mancherà di riservare domande che, talvolta, possono apparire scomode ma che, a ben guardare, rappresentano il punto forte della sua trasmissione. Restando in tema di ospiti chi vedremo nel corso della prossima puntata, quella che andrà in onda domani, martedì 21 marzo, e che rappresenta l’epilogo della stagione? Ecco qualche piccola anticipazione!

Cosa è successo tra Heather Parisi e sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo? Lo sfogo dopo l’intervista a Belve

In onda domani l’ultima puntata di Belve

La puntata di Belve che andrà in onda domani sera sarà l’ultima della stagione. Un appuntamento che si rivela dunque particolarmente prezioso, a coronamento di tutto il lavoro fatto fino a questo momento. Ancora una volta, per questo ultimo appuntamento Francesca Fagnani sarà pronta a confrontarsi, senza sconti, con i grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e anche della cronaca. Il comun denominatore degli ospiti che di volta in volta si avvicendano in studio è la loro personalità indomabile, forte ed ambiziosa e che, proprio per questo, non sempre viene accolta di buon grado. Con la sua bravura però la conduttrice Francesca Fagnani riesce sempre a confezionare un prodotto che non è mai scontato. Ma chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata di Belve?

Gli ospiti

Gli ospiti del finale di stagione che, lo ricordiamo, andrà in onda domani in prima serata su Rai 2 saranno: Claudia Pandolfi, Claudio Amendola ed Ornella Vanoni. Ad arricchire la puntata anche il monologo di Michela Andreozzi nonché le incuriosi comiche delle Eterobasiche e di Cristina di Tella. Insomma, anche in quest’ultima puntata le emozioni e i colpi di scena per il pubblico a casa certamente non mancheranno.