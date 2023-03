Cosa è successo tra Heather Parisi e sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo? Lo sfogo dopo l’intervista a Belve

Heather Parisi, ieri sera, è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, la trasmissione in onda su Rai 2. L’intervista rilasciata dalla show girl e ballerina di origine americana ha avuto, nell’immediato, reazioni. In particolare dalla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo che è intervenuta prontamente per dichiarare che quanto detto della mamma, circa rapporti assidui con i suoi figli, non è vero.

Il lungo post della figlia di Heather Parisi

La 23enne ha pubblicato un post nelle stories Instagram con il quale racconta un’altra verità rispetto a quella della Parisi. “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo a un argomento così delicato. Io sono Jacqueline Luna e vorrei un giorno si parlasse di me epr quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e per @giveme.brand”.

La showgirl aveva parlato alla Fagnani di ‘rapporti assidui con tutti i figli’

La reazione della ragazza è stata pronta e non dà adito a dubbi circa i rapporti che vive con la famosa mamma che, invece, ieri alla Fagnani ha detto di avere un buon rapporto con tutti i suoi figli e di vederli e sentirli regolarmente. Un modo per mettere fine alle voci che la vogliono in disaccordo proprio con Jacqueline. E del rapporto di quest’ultima con Ultimo, la showgirl americana, ha tagliato a corto: ‘Ultimo chi?’. Una posizione netta contro il gossip quella assunta dalla Parisi che ha anche specificato le sue ragioni chiarendo: ‘La gente gode id queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me’.