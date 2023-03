Perché Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato? Cosa è successo. Quella tra la Cuccarini e la Parisi è una rivalità che ha caratterizzato la televisione italiana dalla fine degli Anni ’80 in poi, culminando poi in quello che sarà lo spettacolo televisivo “Nemicamatissima”. Un esperimento televisivo che possiamo considerare fallace da tutti i punti di vista, a cominciare da quello legato alle due conduttrici che si sono sempre odiate e disprezzate (anche a livello pubblico).

Da cosa nasce la rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini?

Per capire le radici di questa rivalità televisiva, bisogna fare un ampio salto nel passato. Dobbiamo andare addirittura al 1985, ovvero in concomitanza di “Fantastico” con Pippo Baudo. Heather è già una beniamina del pubblico, forte del successo radiotelevisivo del brano “Cicale”. La Cuccarini doveva ancora conquistare il grande pubblico, con quel salto che avverrà solo nel 1988, ovvero l’uscita del famoso singolo “La notte vola”.

Eppure, per quell’edizione di Fantastico, Baudo creerà la rivalità più sentita della televisione italiana. Infatti, per il suo programma deciderà di puntare sulla giovane Lorella Cuccarini, lasciando invece a casa la star Heather Parisi. Heather che era la beniamina del pubblico, la ragazza che qualunque programma televisivo voleva e che qualunque regista avrebbe fatto letteralmente “a cazzotti” per portarla davanti alla telecamera per avere ascolti assicurati.

Da lì, si sono moltiplicate le voci su inimicizia tra le due dive, acutizzatasi con “Nemicamatissima”, programma che peraltro fa sponda sulla loro rivalità. Non solo un duello davanti alla videocamera a colpi di balletti, audience o canzoni, ma addirittura sullo sfondo politico. Lorella Cuccarini rappresenta l’Italia conservatrice, che ama le proprie beniamine con il tricolore e che, nella stessa showgirl, trova un’esponente sovranista. Dall’altra Heather Parisi, ovvero la foto di una prima società multietnica e soprattutto progressista, che guardava al modello televisivo americano per provare a fare televisione in Italia.