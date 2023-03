Heather Parisi a Belve: ‘Con la Cuccarini non ho nulla in comune’, cosa ha detto. Si torna a infuocare la rivalità tra le showgirl, con la ballerina statunitense che torna ad attaccare la Cuccarini. Nell’intervista rilasciata a Belve, la Parisi tende a definire la “Lorella nazionale” come meno artista di lei, poiché “si comporta sempre da prima della classe e segue alla lettera il copione. Io invece davanti alla telecamera faccio quello che voglio”.

Heather Parisi nuovamente contro Lorella Cuccarini

Insomma, sembra non finire mai la rivalità tra le due dive della televisione italiana, che con tra gli Anni ’80 e ’90 hanno conquistato i telespettatori. Sui rapporti tesi tra le due ragazze, Heather Parisi dice: “Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa”.

All’intervista condotta da Francesca Fagnani, c’è spazio per tutto. Anche toccare l’esperienza di una violenza sessuale, che la showgirl americana ha denunciato pubblicamente solo di recente a distanza di quasi trent’anni: “Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda. Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco. Non cerco la vendetta. Non ho protetto lui, ho protetto me”.

Inoltre, parla del suo improvviso trasferimento in Asia, dove voci di corridoio parlano di “un viaggio dovuto a problemi con la giustizia italiana”. In tal senso, la ballerina statunitense dice: No, mio marito non ha mai avuto problemi con la legge. Sì, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato. Non siamo scappati perché veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo, io sono sempre qui”.